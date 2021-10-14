Челябинское УФАС приостановило аукцион на капремонт дороги Париж — Джабык

Причиной стали поступившие жалобы

В УФАС России по Челябинской области поступили жалобы на повторно объявленный аукцион по капитальному ремонту автодороги Париж — Джабык. По данным пресс-службы ведомства, заявления с указанием нарушения законодательства о контрактной системе подали компании «Нефтехимремонт» из Уфы и «Арго» из Москвы. В частности, уфимская организация считает, что «требования к сроку выполнения обязательств чрезмерно завышены» (ремонт нужно провести до 20 декабря этого года), а также указывает на работы в непригодных погодных условиях.

Заказчиком работ выступает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Начальная цена контракта составляет 465,7 млн рублей. Проведение закупки приостановлено. Заседание комиссии Челябинского УФАС России состоится 19 октября.

Ранее уже проводился аукцион на капремонт дороги в поселок Джабык, этим летом пострадавший от лесных пожаров. На конкурс не было подано заявок. При этом в Челябинское УФАС поступали жалобы от уфимских компаний — «Нефтехимремонт» и «Евростройинвест». Антимонопольное ведомство признало обращения частично обоснованными. По данным регионального УФАС, было «установлено неправомерное описание объекта закупки — противоречия в материалах и характеристиках выполнения работ в проектной документации и смете контракта». Предписание не выдали, а информацию по доводам жалоб о сроках выполнения работ направили в Контрольно-счетную плату региона. Кроме того, за нарушение требований законодательства о контрактной системе в отношении должностного лица Миндора будет возбуждено административное дело. В пресс-службе ведомства ИА «Первое областное» сообщали, что ко второму аукциону «уточнили в технических характеристиках строительные материалы».