В Верхнем Уфалее возводят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Замгубернатора региона Станислав Мошаров проверил ход работ на объекте

Во время рабочей поездки в Верхний Уфалей замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров побывал на объектах, строительство которых стало возможным благодаря поддержке главы региона Алексея Текслера. Отдельное внимание замгубернатора уделил новому физкультурно-оздоровительному комплексу и площадке для воркаута, сообщили в пресс-службе Челябинской области.

Строительство нового комплекса завершается: полностью готов фундамент и почти металлический каркас здания. Проложены системы электро-, тепло- и водоснабжения. Для удобства маломобильных групп населения построят специальный лифт. Спортивный комплекс должен значительно расширить возможности для массового и профессионального спорта в Верхнем Уфалее.

«Для нас это действительно масштабный и прорывной проект. Прорывной в плане возможности и доступности занятий физкультурой и спортом. И без поддержки губернатора, областных властей мы бы не потянули такой проект на почти сто миллионов рублей», — депутата местного Собрания Наталья Савина.



Благодаря поддержке главы региона и выделяемым из бюджета Челябинской области средствам к 2022 году у Верхнего Уфалея есть возможность сформировать полноценный спортивный кластер и одновременно благоустроенную среду для молодежного и семейного отдыха.

Автор: Даниил Паньков