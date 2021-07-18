В Кыштыме построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс к концу 2022 года

Проект презентовали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру

Сегодня, 18 июля, во время визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Кыштым глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин рассказал главе региона о планах по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Новый ФОК появится в Нижнем Кыштыме уже в конце 2022 года рядом с Кыштымским медеэлектролитным заводом — между Домом культуры металлургов и храмом Николая-Чудотворца. Комплекс построят на месте, где еще недавно располагался частный одноэтажный спортивный зал, который пришел в негодность. На данный момент территория подготавливается для начала строительства.

«Я просто счастлива. Здесь, в Нижнем Кыштыме, спортивных объектов нет, пользоваться старым комплексом просто опасно. Поэтому ФОК очень долгожданный»,— прокомментировала слова Игоря Алтушкина глава города Людмила Шеболаева.

Известно, что комплекс площадью 2000 квадратных метров будет оборудован всем необходимым для занятий волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. За основу для нового сооружения планируется взять проект, уже реализованный Русской медной компанией в городе Коркино.