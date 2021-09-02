Россия на Паралимпиаде: южноуральцы завершили свое выступление

Наши земляки завоевали в Токио 6 медалей

Сегодня, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио серебряный аккорд поставила в своем выступлении южноуральская спортсменка Валерия Шабалина. В плавании она завершила свое триумфальное шествие, завоевав в общей сложности 4 медали — 3 золотые и 1 серебряную. Достойно в Японии выступили и другие наши земляки — пловец Дмитрий Черняев одержал победу, а легкоатлетка Анна Сапожникова взяла бронзу в прыжках в длину.

На этой Паралимпиаде российскую команду бросает то в жар, то в холод. И кидает в медальном зачете из стороны в сторону. Вчера, например, наша команда совершила прорыв, вырвавшись на вторую строчку в командном зачете, а сегодня вновь откатилась на третье место.

Вроде бы и выступили наши атлеты неплохо, завоевав 8 медалей. Увы, но среди них не было ни одной золотой. Осечкой россиян тут же воспользовались британцы. В их активе теперь на две награды высшей пробы больше.

А ведь программа соревнований сегодня была очень насыщенной. И в большинстве видах программы мы реально претендовали на высокие места. Но что-то не срослось — где-то соперники показали феноменальные результаты, где-то элементарно не хватало удачи.

Три серебряные медали положили в копилку сборной пловцы. Помимо нашей Валерии Шабалиной, сделали это Вячеслав Емельянцев (100 м на спине) и четыре девушки в комбинированной эстафете 4×100 м — Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ишиулова и Ана Палян. В том же плавании у россиян еще три бронзы. Их добыли Владимир Даниленко (50 м на спине), Александр Скалюх (100 м баттерфляем) и Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем).

Наконец, два третьих места в представителей российской команды по тхэквондо. Даниил Сидоров стал призером соревнований в весовой категории до 61 кг, а Анна Поддубская — до 49 кг.

Впереди еще три соревновательных дня. Как мы убедились в этом сегодня, ситуация в таблице медального зачета может еще неоднократно измениться. Однако вне зависимости от того, как завершатся Игры-2020, наши паралимпийцы заслужили отличных оценок за свое выступление.

Самой успешной для российской команды была Паралимпиада-2012 в Лондоне. Тогда наша сборная завоевала в общей сложности 102 медали, в том числе 36 золотых, финишировав второй в командном зачете. В Токио состязания еще не закончились, а у нас уже 97 медалей (32 золотых). Есть все основания полагать, что нынешние спортсмены побьют свой рекорд.

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