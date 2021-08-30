Россия на Паралимпиаде: и снова в тройке лучших!

Наша команда опередила американцев в медальном зачете Игр-2020

Сегодня, 30 августа, в Токио завершился шестой день Паралимпийских игр. Было разыграно 52 комплекта наград. Россияне за день добавили девять медалей — четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Наша команда в общекомандном зачёте обошла США, вернувшись на третью позицию с 19 золотыми, 11 серебряными и 31 бронзовой наградами.

Вчера наши атлеты завоевали 12 медалей, сегодня — 9. Казалось бы, нет поводов для радости. Однако насколько важную роль в распределении мест в медальном зачете играет качество завоеванных наград. Сегодня наши паралимпийцы четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Это и помогло нашей команде обойти сборную США.

Выше всяких похвал выступили наши пловцы и легкоатлеты. Отрадно, что в этих самых медалеемких видах программы российские паралимпийцы показывают свой высокий уровень. Во многом благодаря этому они и в тройке в командном зачете. В этом плане пример нужно взять нашей олимпийской сборной России. Глядишь и заняли по итогам ОИ-2020 место повыше.

Сегодня южноуральцам рассчитывать на позитивные эмоции рассчитывать не приходилось. На старт соревнований в плавании вышел новоиспеченный чемпион Дмитрий Черняев. Однако ему предстояло выступать в той дисциплине, где он далеко не мировой лидер. В итоге наш земляк на дистанции 50 м на спине не смог преодолеть предварительный раунд и в финальных соревнованиях не участвовал. Впрочем, на дистанции вдвое длинней и в другом классе Россия золото все же завоевала. Сделал это Богдан Мозговой, финишировавший с новым паралимпийским рекордом. Еще две бронзовые медали в плавании взяли Роман Жданов (200 м вольным стилем) и Юлия Шишова (100 м брассом).

Сразу три награды высшей пробы завоевали российские легкоатлеты. Антон Прохоров победил на стометровке в классе Т63, а Евгений Торсунов — в прыжках в длину в классе Т36. При этом последний обновил паралимпийский рекорд (5,75 м). Но настоящим героем соревнований стал Дмитрий Сафронов. Ему удалось не только победить на 100-метровке в классе Т35, но и установить новый мировой рекорд. Любопытно, что в этом виде программы выступали и два других россиянина, которые показали третье и четвертое время — соответственно Артем Калашян и Давид Джатиев. Представляете, какая сильная у нас образовывается команда на спринтерскую эстафету?!

Лестных слов в свой адрес заслужили и представители настольного тенниса. Две серебряные медали в копилку команды положили Маляк Алиева (класс 6) и Виктория Саонова (класс 7).

Лидерство после 6 дней соревнований уверенно держат спортсмены из Китая. В их активе уже 119 (!) медалей (54 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых). Они уже недосягаемы. На втором месте расположились британцы (26+20+20), на третьем — россияне (19+11+31). Нам на пятки наступают американцы (18+19+12).

Читайте по теме:

День 05: Россия на Паралимпиаде: две медали в активе южноуральцев

День 04: Россия на Паралимпиаде: стабильность — признак мастерства

День 03: Россия на Паралимпиаде: двойной триумф челябинской спортсменки

День 02: Россия на Паралимпиаде: пловцы держат марку

День 01: Россия на Паралимпиаде: челябинская спортсменка задала тон выступлению сборной