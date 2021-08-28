Россия на Паралимпиаде: стабильность — признак мастерства

Наша команда удерживает место в тройке призеров

Сегодня, на Паралимпийских играх-2020 в Токио завершился четвертый день соревнований, в котором было разыграно 55 комплектов наград. Российская команда продолжает приятно удивлять — на стабильно высоком уровне выступает в большинстве видов программы. По итогам дня наши спортсмены завоевали 14 медалей различного достоинства, в том числе 4 — высшей пробы.

Медалей могло быть и больше. Все мы не без основания рассчитывали на то, что в плавании свою третью награду завоюет челябинка Валерия Шабалина. В принципе, она ее и завоевала в составе российской смешанной эстафетной команды в плавании 4×100 м вольным стилем. Только вот судьи усмотрели нарушение и аннулировали результат наших спортсменов. Как выяснится позже, ошибку допустила Ольга Потешкина — после передачи эстафеты челябинке она по непонятным причинам не покинула воду, хотя времени у нее для этого было предостаточно. Таким образом, сборная России лишилась гарантированной бронзовой медали.

Впрочем, шанс пополнить свою коллекцию наград на Паралимпиаде у Валерии Шабалиной еще будет. Двукратная чемпионка Игр выступит еще в трех видах программы. Зато порадовали ее партнеры по команде. По золотой медали в копилку сборной страны положили Роман Жданов и Андрей Граничка, установившие на своих дистанциях высшие мировые достижения. Бронзовые медали завоевали Наталья Буткова (комплекс 150 м) и Мария Павлова (комплекс 200 м).

Достойно выступили российские легкоатлеты. Победителем соревнований в беге на 1500 м стал Александр Яремчук. Бронзовые медали у Александра Костина (5000 м) и Анастасии Соловьевой (400 м).

В стартовавших соревнованиях по настольному теннису российская команда одна из лучших. Сегодня золото завоевала Елена Прокофьева в одиночном разряде у женщин, третьи места у Юрия Ноздрунова, Надежды Пушпашевой и Раисы Чебаники.

Наконец, отметим Никиту Нагаева и Людмилу Васильеву (оба — фехтование), а также Елену Крутову и Алексея Леонова (оба — стрельба из лука). Все вышеперечисленные заняли третьи места в своих видах программы.

Сборная России продолжает удерживать третье место в общем зачете Паралимпиады-2020. В активе нашей команды после четырех дней соревнований уже 40 медалей. Получается по 10 медалей в день — результат, достойный восхищения.

Но даже такое стабильно ровное выступление меркнет в сравнении с тем, как выступают в Токио китайские параспортсмены. Представители Поднебесной насобирали даже не авоську, а мешок наград различного достоинства — 77! Очевидно, что никто не сможет им помешать одержать уверенную победу на Паралимпиаде-2020. А вот борьба за 2-3 места нас ожидает очень напряженная. На эти места претендуют британцы, россияне и американцы. Именно они и определят, кто в этой троице будет лишним.

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