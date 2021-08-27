Россия на Паралимпиаде: двойной триумф челябинской спортсменки

Челябинка Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль

Сегодня, на Паралимпийских играх-2020 в Токио завершился третий день соревнований, в котором было разыграно 42 комплекта наград. Уверенное лидерство в медальном зачете удерживают спортсмены Китая. Сборная России сохранила за собой третью строчку, завоевав 27 августа 9 медалей различного достоинства. Вновь напомнила о себе блистательная челябинка Валерия Шабалина, завоевавшая свою вторую золотую медаль в плавании.

Каждая из побед нашей земляки по своему уникальна и неповторима. И трудно сказать, какая из них принесла больше эмоций и радости нам, южноуральцам. В первом случае было восхищение и непомерная гордость — настолько мощно и уверенно Валерия Шабалина победила на дистанции 100 метров баттерфляем, установив при этом мировой рекорд. Сегодня ей пришлось гораздо сложней. Но от этого ценность завоеванного золота только выше.

На дистанции 200 м вольным стилем Валерии не удалось побить мировой рекорд. В общем-то это не так уж и важно. Главное то, каким образом она «выгрызла» эту победу! Пересматривать финальный заплыв в этом виде программы хочется снова и снова.

Сегодня она не была безусловным фаворитом. И все потому, что в этом виде программы у россиянки подобрались очень серьезные соперники. Одни три британки чего стоят во главе с мировой рекордсменкой Бетани Ферт! Именно с ней Валерия Шабалина «зарубилась» с самых первых метров дистанции.

Челябинская спортсменка, как и прежде, не лучшим образом стартовала (кстати, вот где нужно искать резерв для усиления перед следующими выступлениями). Пусть и немного, но она задержалась на старте, вследствие чего пришлось поначалу догонять британку. Затем обнаружился еще один маленький недостаток Валерии: в отличие от соперницы она хуже проходила «повороты». Но эти недостатки и упущения она компенсировала своей феноменальной физической подготовкой и мастерством.

Судьба олимпийского золота решалась на последних 30-40 метрах дистанции. Британка была на мгновение впереди, судя по размашистым гребкам, казалось, она только увеличивает свою скорость ближе к финишу. Валерия это видела и совершила фантастический спурт на последних 20 метрах, опередив соперницу на 0,28 секунды! Есть второе золото Валерии Шабалиной на Паралимпиаде-2020!

Отметим, что успешно выступили и ее партнеры по команде. Серебряную медаль в плавании 100 м на спине завоевала Дарья Пикалова. Бронзу на дистанции 200 м вольным стилем взял Вячеслав Емельянцев.

Вновь отличились наши спортсмены в фехтовании. В командных состязаниях на шпаге мужская сборная завоевала золото, а женская — бронзу. Две бронзовые медали в дзюдо на счету двух миниатюрных девушек — Виктории Потаповой (48 кг) и Алеси Степанюк (52 кг). Наконец, в первый соревновательный день по легкой атлетике россияне добыли золотую и серебряную медали. В толкании ядра не было равных Альберту Хинчагову, а в спринтерском беге на 100 метров серебро на счету Андрея Вдовина.

Таким образом, по итогам третьего дня соревнований у сборной России 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Но то ли еще будет...

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