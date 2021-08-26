Россия на Паралимпиаде: пловцы держат марку

Во второй день соревнований наши спортсмены завоевали 11 медалей

Сегодня, 26 августа, на Паралимпийских играх в Токио завершился второй день соревнований. Вновь показали отличные результаты пловцы, помогли сборной России велосипедисты и фехтовальщики. Сборная России завоевала 11 медалей, в том числе 3 золотых, что позволило сохранить место в тройке сильнейших в медальном зачете.

Не перестают удивлять своим выступлением российские пловцы. Вчера они доказали, что являются одной из сильнейших команд мира. А сегодня подтвердили свой высокий статус. Вторую свою медаль, на сей раз бронзовую, в копилку команды положил Роман Жданов на дистанции 100 метров вольным стилем. Серебряные медали в активе Артема Исаева и Андрея Гранички, бронза у Дмитрия Бартасинского, Владимира Сотникова и Аделины Разетдиновой. Наконец, единственную победу в плавании по итогам 2-го дня соревнований одержал Андрей Калина на дистанции 100 метров брассом. В итоге 6 медалей (1 серебряная, 2 серебряные и 3 бронзовые) — весьма неплохой урожай в виде спорта, где нам есть кем и чем гордиться.

К сожалению, не смог завоевать медаль в эстафетной смешанной команде челябинец Дмитрий Черняев. Тренерский штаб решил произвести замены после квалификационных заплывов. Но тактика себя не оправдала — сборная России финишировала лишь 6-й. Впрочем, у нашего земляка еще будет шанс побороться за медали — коронные его дистанции впереди.

Поддержали почин пловцов российские мастера фехтования. Причем, в индивидуальном первенстве на шпагах два наших соотечественника боролись за золото. Здесь сильней оказался Александр Кузюков, серебро у Максима Шабурова. В состязаниях женщин в шаге от золота остановилась Виктория Бойкова, которая заняла итоговое второе место.

Наконец, приятную неожиданность преподнес в состязаниях по велоспорту Михаил Асташов. Ему удалось завоевать золото в трековой гонке преследования на 3000 м! Браво!

Эти успехи позволили сборной России не только сохранить за собой третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр-2020, но и вплотную подобраться к лидерам. От сборной Китая нашу команду отделяют 2 золота, а британцам мы и вовсе уступаем лишь по количеству завоеванных серебряных наград.

Паралимпийские игры только набирают обороты. Но, глядя на то, какой темп взяла сборная России, можно не сомневаться, что мы еще не раз порадуемся успехам наших атлетов. Эта команда способна нас приятно удивлять и восхищать.

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