Россия на Паралимпиаде: впереди лишь команда Китая

Наша команда впервые вышла на второе место в медальном зачете

Восьмой соревновательный день на Паралимпийских играх-2020 в Токио получился очень продуктивным и насыщенным для нашей команды. Сегодня, 1 сентября, российские паралимпийцы завоевали 15 медалей, в том числе 7 золотых. Этот результат позволил впервые нашей команде выйти на второе место в командном зачете.

Сегодня было разыграно 43 комплекта наград. И в большинстве видов программы наши соотечественники были главными действующими лицами, боролись высокие места и медали. В общей сложности сборная России завоевала в 8-й день Паралимпиады-2020 15 наград различного достоинства — 7 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Впервые с момента начала Игр наша команда поднялась на вторую строчку в медальном зачете. Причем, как по количеству золотых, так и общему числу наград наши атлеты опередили британцев.

Еще вчера мы оглядывались назад и внимательно следили за американцами, чтобы они не выкинули из тройки призеров медального зачета, а сегодня уже стремимся оторваться от команды Великобритании, чтобы застолбить за собой второе место.

Что особенно радует, внесли свой вклад в общий успех не только пловцы и легкоатлеты, на долю которых приходится львиная часть завоеванных сборной России наград. Сегодня помимо них на пьедестал почета поднимались представители велоспорта и настольного тенниса.

Но обо всем по порядку. Золотые медали нашей команде принесли велосипедист Руслан Кузнецов (шоссейная групповая гонка), пловцы Мария Павлова (брасс 100 м), Андрей Калина (комплекс 200 м) и Виктория Ишиулова (вольный стиль 50 м), легкоатлеты Андрей Вдовин (400 м), Муса Таймазов (метание клаба) и Галина Липатникова (толкание ядра).

Серебряные медали в плавании завоевали Егор Ефросинин (брасс 100 м) и Дарья Лукьяненко (брасс 100 м), а также, а также легкоатлеты Елена Иванова (100 м) и Никита Прохоров (толкание ядра). Наконец, бронза на счету легкоатлета Чермена Кобесова (400 м) и Евгении Галактионовой (толкание ядра), пловца Артура Сайфутдинова (брасс 100 м), а также женской команды по настольному теннису в составе Виктории Сафоновой, Маляк Алиевой и Раисы Чебаники.

Есть повод для радости и для южноуральцев. Наконец-таки состоялся долгожданный дебют челябинского легкоатлета Александра Ширина. В полуфинальном забеге ему удалось финишировать в тройке лучших и теперь завтра, в беге на 400 м, постарается завоевать медаль в финале соревнований. Сделать ему это будет, прямо скажем, непросто — уж слишком много сильных соперников в этом виде программы. Однако нынешняя Паралимпиада уже приучила нам к приятным сюрпризам и неожиданностям. Почему бы нашему земляку не стать автором одного из них?

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