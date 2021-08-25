Россия на Паралимпиаде: челябинская спортсменка задала тон выступлению сборной

Валерия Шабалина завоевала для страны первую золотую медаль

На летних Паралимпийских играх завершился первый день соревнований, который подарил всем нам массу эмоций и впечатлений. Главным образом потому, что южноуральская спортсменка в блистательном стиле выиграла золотую медаль и обновив собственный же мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

Паралимпийские игры по своему масштабу и размаху, конечно, уступают Олимпиаде. Так было и будет всегда. Но что касается эмоций, драматургии и накалу борьбы за победу точно не уступят. А в плане желания выиграть, превозмочь себя, отдать все силы ради победы, уверен, спортсмены-паралимпийцы дадут фору любым звездам мирового спорта.

Вот уж действительно, не зря говорят, что возможности спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (простите за тавтологию) действительно безграничны. Сильные духом люди доказывают всем и прежде всего самим себе, что несмотря на недуги способны реализовывать себя в спорте, строить успешную карьеру и быть сильными личностями.

«У нас есть крылья!» — именно такой слоган нынешней Паралимпиады в Токио. И глядя на то, как парила над водой, мчась к своему золоту наша Валерия Шабалина, начинаешь верить, что у нее они действительно есть. Она приехала в столицу Японии в качестве одного из фаворитов состязаний среди спортсменов ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями). Но этот статус нужно было еще подтвердить. В состязаниях таких же сильных соперников, которые прибыли в Токио отнюдь не номер отбывать.

«Я очень волновалась перед стартом. Дрожали руки и ноги. Это моя первая Олимпиада. Я не ожидала, что получится так хорошо выступить», — сказала в эфире федеральному телеканалу сама Валерия Шабалина.

Конечно же, она волновалась! Но даже представить не могу, сколько усилий и труда ей стоило дать это небольшое сбивчивое блиц-интервью. Она никогда и нигде на общалась с журналистами тет-а-тет, а тут на камеру, на всю страну. И в этом еще больше проявляется героизм спортсменки. Ей, возможно, легче выиграть шесть золотых олимпийских наград, чем заставить себя ответить на пару вопросов постороннему человеку. Не потому, что она это не любит или не хочет. Просто ей очень тяжело это делать. И лично для меня это и есть пока что главное открытие нынешней Паралимпиады.

А вы видели, как рыдала навзрыд, стоя на пьедестале не в силах сдержаться еще одна российская спортсменка Анастасия Гонтарь? Глядя на нее, слезы невольно тоже наворачивались на глаза. Не знаю ее путь к успеху и страницы спортивной биографии. Но почти уверен, что за всем этим кроется трагическая судьба и сложные моменты в утверждении себя как личности в нашем отнюдь не всегда толерантном обществе. И кто знает, какие мысли проносились в голове Анастасии, когда она смотрела на флаг Олимпийского комитета России и слушала альтернативный гимн страны из первого концерта Петра Чайковского.

Уверен, таких одновременно трогательных и триумфальных моментов на Паралимпиаде мы увидим еще очень много. А пока скажем дружное спасибо всем нашим спортсменам и прежде всего пловцам, которые в первый день соревнований принесли сборной России аж 6 медалей различного достоинства. Благодаря им наша команда закрепилась в тройке сильнейших в медальном зачете Паралимпийских игр-2020.

И есть смысл, закрепить эти имена документально. Итак, золото выиграли Роман Жданов (50 м брассом), Валерия Шабалина (100 м баттерфляем) и Анастасия Гонтарь (50 м вольным стилем). Андрей Николаев завоевал серебро в плавании вольным стилем на 100 м. Бронзовые медали у Владимира Даниленко (100 м на спине) и Дарьи Пикаловой (100 м баттерфляем).

Отметим также и 7-й результат еще одного южноуральского спортсмена, Дмитрия Черняева. Он выступил на дистанции 200 м вольным стилем — в дисциплине, где не считается фаворитом. Впереди у него еще три дистанции, где он обязательно будет бороться за медали. Кстати, в пяти видах еще предстоит выйти на старт той же Валерии Шабалиной. Не хотелось бы сглазить, но у нее есть хорошие шансы стать героиней нынешней Паралимпиады. Королевой плавания, которой покорились все доступные в спорте вершины.