Россия на Паралимпиаде: две медали в активе южноуральцев

Спортсмены Челябинской области стали призерами Игр в Токио в плавании и легкой атлетике

В пятый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио сборная России выступила не так успешно: в активе наших соотечественников 12 медалей, из которых лишь две — золотые. Это позволило соперникам из США обойти россиян в медальном зачете. Зато порадовали южноуральцы — пловец Дмитрий Черняев одержал победу в плавании, а Анна Сапожникова завоевала бронзу в легкой атлетике.

На Паралимпиаде в Токио южноуральский пловец Дмитрий Черняев дебютировал не очень удачно: 7-е место на 200 м вольным стилем, 6-е место в смешанной командной эстафете. Объективно говоря, на медали в этих видах программы мы особо и не рассчитывали, но от этого легче не становилось. И остается только догадываться какие чувства испытывал челябинский спортсмен — в то время как его партнеры по команде завоевывали награды, он вынужден был оставаться за чертой призеров.

Он ждал своего часа. Своей любимой дистанции 100 м брассом, на которой выиграл титул чемпиона мира. Сегодня, 29 августа, этот звездный час для него наступил. Уже в предварительном заплыве наш земляк показал великолепный результат, более чем на 6 секунд опередив ближайшего преследователя. По сути, он уже убил интригу в финале: слишком уж невероятным казалось то, что соперники вдруг «проснутся» и покажут невероятные для себя результаты.

Так и случилось — уже с первых метров дистанции россиянин урвал далеко вперед, не дав соперникам и шанса. Последние 30-40 метров до финиша Черняев соперничал сам с собой и мировым рекордом, державшийся 9 лет. Ему удалось его побить, показав на финише невероятные 1.31,96! И надо было видеть его глаза, когда он увидел свое время! Обычно сдержанный и скромный парень наконец-таки дал волю своим эмоциям, выплеснул их на водной глади бассейна так, что брызги летели во все стороны.

Ровно в свою силу выступила и в состязаниях по легкой атлетике Анна Сапожникова. В прыжках в длину она почти повторила свой же лучший результат, прыгнув на 4,56 м. При благоприятных раскладах, пожалуй, она могла стать и серебряным призером, но не более. Уж слишком мощно и здорово выступила китайская спортсменка Вэнь Сяоянь. Паралимпийская чемпионка-2014 в Рио улетела на 5,13 м. К такому результаты ее соперницы не были готовы.

Отметим, что оба сегодняшних южноуральских призера еще не завершили свои выступления в Токио. Дмитрию Черняеву еще предстоит выйти на старт 50-метровой дистанции в плавании на спине, а Анна Сапожникова — в беге на 100 метров. Возможно, им еще удастся пополнить свою коллекцию наград.

Что касается выступления российских паралимпийцев, то воскресный день сложился для них не столь успешно. В их активе лишь две золотые медали. Помимо Черняева, на высшую ступень пьедестала почета поднялся легкоатлет Денис Гнездилов, победивший в состязаниях толкателей ядра.

Серебро взяли пловцы Денис Тарасов и Анна Крившина. Бронза у стрелков из блочного лука Степаниды Артахиновой и Баира Шигаева в миксте, легкоатлетов Романа Тарасова и Виталия Гриценко, дзюдоиста Анатолия Шевченко, пауэрлифтерши Веры Муратовой и пловцов Дмитрия Даниленко и Юлии Шишовой.

К сожалению, сборная России уступила третью строчку в медальном зачете команде США. Американцы начинают брать «свои» медали в легкой атлетике, где они безусловные лидеры. И нашей команде предстоит находить какие-то скрытые резервы для того, чтобы постараться вернуться в тройку призеров.

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