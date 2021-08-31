Россия на Паралимпиаде: героиня Игр или королева бассейна?

Валерия Шабалина завоевала третье золото Паралимпиады-2020

Сегодня, 31 августа, в Токио была очень насыщенная соревновательная программа — в седьмой день Паралимпийских игр было разыграно 60 комплектов наград. Успешным выдался день для спортсменов сборной России — наша команда завоевала 13 медалей, в том числе 6 золотых. Свою третью победу на Играх-2020 одержала челябинка Валерия Шабалина, которую российские СМИ уже называют героиней соревнований и королевой бассейна.

«Героиня игр, Королева бассейна, Звезда плавания... Знаете, мне понравился комментарий в прямом эфире Дмитрия Губерниева, когда Лера завоевала первое золото. Он тогда сказал: «Наша кудряшка еще всем покажет». Как в воду глядел. А что касается этих лестных эпитетов, я уже как-то сказала дочке — «Снимай с себя корону, бросай ее в тумбочку и выходи на новый старт как на последний бой», — сказала вчера в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» мама Валерии, Наталья Огуй.

Наверное, ей все же приятно слышать лестные эпитеты в адрес своей дочки. Валерия Шабалина и раньше неоднократно побеждала на международных соревнованиях самого высокого уровня, пять раз становилась чемпионкой мира. И все же Паралимпийские игры — состязания совершенного иного статуса, к ним приковано повышенное внимание спортивной общественности. И, разумеется, давление на атлетов оказывается в разы выше, чем на любых других стартах.

Остается только догадываться как справляется с этим стрессом и ответственностью сама Валерия Шабалина. Но сегодня она показала, что умеет держать любой удар. Вышла с каменным лицом на старт 200-метровой дистанции комплексом, четко отработала заплыв, не дав соперникам и шанса. И, как показалось, без ярких эмоций и бурной радости спокойно покинула чашу бассейна. Как будто побеждать на самых значимых мировых стартах спортсменов с ограниченными возможностями дело для нее привычное, обыденное.

Впереди у челябинской спортсменки еще одна дистанция — 2 сентября ей предстоит выйти на старт стометровки на спине. Не самый любимый ее вид программы, но шанс пополнить свою коллекцию наград на Играх-2000 у нее, без сомнения, есть. Впрочем, независимо от того, как выступит Валерия в последнем своем виде программы, она уже вписала свое имя в историю южноуральского спорта. И заслуживает того, чтобы ее называли героиней Паралимпиады в Токио.

Заслуживают этого и другие российские спортсмены-паралимпийцы. Накануне они завоевали 13 медалей. Победителями соревнований стали Антон Асташов (велоспорт, индивидуальная гонка преследования), Антон Кулятин (легкая атлетика, бег 1500 м), Владимир Свиридов (легкая атлетика, толкание ядра), Андрей Николаев (плавание, вольный стиль 400 м), а также эстафетная четверка смешанной эстафеты 4×100 м вольным стилем, в составе которой золото завоевали Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников.

Серебро завоевали легкоатлеты Евгений Швецов (400 м), Алексей Чуркин (толкание ядра) и Маргарита Гончарова (прыжки в длину), пловцы Дарья Пикалова (вольный стиль 100 м) и Наталья Буткова (брасс 50 м). Бронза на счету легкоатлетов Никиты Котукова (прыжки в длину) и Фёдора Рудакова (бег 1500 м).

Читайте по теме:

День 06: Россия на Паралимпиаде: и снова в тройке лучших!

День 05: Россия на Паралимпиаде: две медали в активе южноуральцев

День 04: Россия на Паралимпиаде: стабильность — признак мастерства

День 03: Россия на Паралимпиаде: двойной триумф челябинской спортсменки

День 02: Россия на Паралимпиаде: пловцы держат марку

День 01: Россия на Паралимпиаде: челябинская спортсменка задала тон выступлению сборной