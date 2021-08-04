Челябинскую фармацевтическую компанию заподозрили в сговоре при закупках лекарств

«Фармсклад» заключил соглашение с москвичами и уфимской компанией

Челябинское УФАС России готовится возбудить дело в отношении ООО «Фармсклад» (Сосновский район Челябинской области) и его предполагаемых сообщников — ООО «Рифарм М» (Москва), ООО «Портер» (Московская область) и ООО «А-Фарм» (Уфа). Эти компании подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при участии в торгах на поставку лекарств для учреждений здравоохранения по всей стране. Фирмы одновременно заявлялись на аукционы, чтобы обеспечить победу одного из участников сговора. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель регионального управления антимонопольной службы Анна Козлова.

Доказательства картельного сговора антимонопольная служба нашла при сотрудничестве с полицией. В офисе «Фармсклада» провели внеплановую выездную проверку. Был организован обыск. Выяснилось, что все четыре компании связаны. Например, сотрудники «Рифарма М» проводили набор персонала для остальных фирм. У руководства «Фармсклада» нашли печати других участников картельного сговора. Проверяющие обнаружили служебные записки сотрудников «Рифарма М», свидетельствующие о намеренной подаче заявок от нескольких участников в двух аукционах, общая сумма которых превышает 60 млн рублей.

Кроме того, все четыре фирмы подавали заявки на аукционы с одного IP-адреса. Участники торгов использовали схожие антиконкурентные модели поведения. Заявки подавались друг за другом — с интервалом в одну минуту.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фармсклад» зарегистрировано в поселке Новый Кременкуль. Директор — Юлия Шарипова. За время существования фирмы она приняла участие в 438 аукционах на поставку лекарств в учреждения здравоохранения.