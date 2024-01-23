Niletto станет хедлайнером церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады

А ведущим мероприятия будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин

Стали известны подробности церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады сильнейших, которая пройдет 9 февраля в челябинской арене «Трактор». Хедлайнером мероприятия выступит певец Niletto, а проведет его знаменитый фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, сообщают организаторы мероприятия, объявившие о старте продаж билетов на церемонию открытия соревнований.

Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах. Челябинская область примет основные старты соревнований по восьми видам спорта, а также проведет церемонию открытия. Она состоится 9 февраля в челябинской арене «Трактор» в 19:00. Зрителей ждет полуторачасовая праздничная программа, главным событием которой станет выступление известного российского певца Niletto. Церемонию открытия проведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

«Арена станет пространством, в котором соединятся спортивная история России, культура регионов, принимающих соревнования спартакиады, и технологии будущего. Всех зрителей и гостей церемонии открытия ожидает незабываемое зрелище, наполненное уникальной уральской атмосферой и многовековыми традициями российского спорта», — сообщают организаторы соревнований.

Напомним, что во Всероссийской зимней спартакиаде примут участие более 2500 сильнейших спортсменов страны. Челябинская область примет состязания по восьми видам спорта: горнолыжному и конькобежному спорту, шорт-треку, биатлону, фристайлу, сноуборду, фигурному катанию и женскому хоккею. Они пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кусе. Организаторы напоминают, что приобрести билеты на соревнования и церемонию открытия можно только в «Городских зрелищных кассах».

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