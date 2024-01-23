Более 100 юных спортсменов выступили на тестовых соревнованиях по фристайлу в Миассе

На ГЛК «Солнечная долина» состоялись турниры по биг‑эйру, слоуп‑стайлу и ски‑кроссу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе прошли всероссийские соревнования по фристайлу, которые стали тестовыми для организаторов в проведении Всероссийской зимней спартакиады. В турнире приняли участие более 100 юных спортсменов, которые разыграли звание сильнейших в состязаниях по биг-эйру, слоуп-стайлу и ски-кроссу, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

В состязаниях лучше проявили себя представители Москвы, которые завоевали большую часть наград. Но достойно на общем фоне смотрелись и представители Челябинской области. Так, победителями соревнований стали Федор Соколов (биг-эйр) и Кира Осипова (ски-кросс).

«Всероссийские соревнования по фристайлу — отличная возможность для юных спортсменов проверить свой уровень подготовки, встретиться с другими спортсменами со всей России. Наши спортсмены показывают хорошие результаты, но продолжим упорно работать», — отметила тренер спортшколы «Старт» из Миасса Алена Короткова.

Прошедшие Всероссийские соревнования по фристайлу на ГЛК «Солнечная долина» стали важным этапом подготовки организаторов к проведению Всероссийской зимней спартакиады. Здесь с 10 по 17 февраля состоятся турниры по фристайлу и сноуборду. Сильнейшие спортсмены страны разыграют в Челябинской области 19 комплектов наград в этих двух видах спорта.