Фристайлист Игорь Омелин стал призером Кубка России по ски‑кроссу

В Пермском крае завершились третий и четвертый этапы соревнований

Сильнейший южноуральский фристайлист успешно выступил на состязаниях по ски-кроссу на III и IV этапах Кубка России в Чусовом (Пермский край). Игорь Омелин из Аши завоевал золотую и серебряную медали и сохранил лидирующую позицию в общем зачете соревнований. Он является фаворитом соревнований на Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших, которая пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля.

На первых двух этапах Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Игорь Омелин одержал уверенную победу. В этот раз он позволил опередить себя Владимиру Шмырову, однако это никак не отразилось на его лидерстве в общем зачете соревнований.

На третьем этапе КР в Чусовом в состязаниях среди мужчин Игорь Омелин показал лучший результат, опередив Шмырова, а также Андрея Герасимова (Санкт-Петербург) и Егора Проскурина (Башкортостан). А вот на следующий день наш земляк поменялся со Шмыровым местами, замкнул тройку призеров все тот же Проскурин.

В состязаниях среди женщин дважды победила Полина Рябова из Санкт-Петербурга. Она закрепила свои лидирующие позиции в общем зачете Кубка России. Отметим, что и в первый, и во второй день соревнований тройка призеров не менялась: вторые места заняла Дарья Мельчакова из Пермского края, а бронзовые медали завоевала Елизавета Понкратова из Красноярска.

Сильнейшие спортсмены страны продолжают подготовку к состязаниям на Всероссийской зимней спартакиаде. Состязания по фристайлу пройдут с 10 по 17 февраля на миасском ГЛК «Солнечная долина» в Челябинской области. На них атлеты разыграют восемь комплектов медалей в турнирах по ски-кроссу, хафпайпу, слоупстайлу и биг-эйру.