Баскетбольная команда «Славянка‑ЧКПЗ» стала моложе, но сильнее

Челябинский клуб эксперты причисляют к фаворитам Высшей лиги

Сегодня, 12 октября, открывает новый баскетбольный сезон женская команда «Славянка-ЧКПЗ». В Высшей лиге чемпионата России многие эксперты называют ее фаворитом. В летнее межсезонье клуб вернул себе историческое название, сменил тренерский штаб и омолодил состав. Корреспондент ИА «Первое областное» в превью к баскетбольному сезону в женской Высшей лиге объясняет, почему нынешняя «Славянка-ЧКПЗ» стала сильнее предыдущей. И она реально претендует на то, чтобы побороться за чемпионский титул.

Баскетболистки «Славянки», став в прошлом сезоне серебряными призерами Высшей лиги, поставили себя в сложную ситуацию. Молодой и амбициозной команде негоже опускаться ниже заданной планки. Поэтому и задачу руководство клуба на сезон-2024/2025 ставит соответствующую: как минимум повторить прошлогодний результат, а по возможности улучшить его.

Но как это сделать, если в летнее межсезонье команду покинули два важных и ключевых игрока стартовой пятерки. Так, отправились покорять Суперлигу Карина Переменина и Олеся Туманова. Первая теперь защищает цвета ивановской «Энергии», а вторая — «Казаночки». Впрочем, руководство клуба нашло им замену. Так, из Вологды в Челябинск перебрались Екатерина Зеленцова и Варвара Посохова, из Екатеринбурга — Анастасия Чекарева. Кроме того, заключили контракт со «Славянкой-ЧКПЗ» лидер «Юности» Ксения Васильева и Алена Довнар, ярко сыгравшая в прошлом сезоне за «Владимирских львиц».

Произошли и изменения в тренерском штабе. Так, покинул клуб Захар Чернявский. Теперь он работает ассистентом главного тренера клуба Премьер-лиги «Надежда» из Оренбурга. Руководит челябинской командой теперь Евгений Рыжков. Специалист молодой, но амбициозный.

Хватит ли ему компетенций для того, чтобы привести своих подопечных к медалям чемпионата? Хотелось бы верить, что да. Кстати, автор строк пообщался со специалистом и сделал с ним обстоятельное интервью. В нем тренер выразил мнение, что по составу нынешняя «Славянка» как минимум не уступает прошлогодней.

«Состав команды стал более сбалансированный. Индивидуально девочки в клубе собрались хорошие, но их еще нужно, как говорится, „поженить“. То есть наиграть связи между ними, взаимопонимание на площадке. Не будет никакого толку, если девочки будут тянуть одеяло на себя. Важно дать каждому игроку понимание того, какую роль он должен выполнять в команде и что от него требуется на площадке», — отметил в этом интервью Евгений Рыжков.

ЖБК «Славянка» (Челябинск). Состав команды на сезон-2024/2025:

#29. Анастасия Огородник (разыгрывающий)

#33. Дарья Строева (разыгрывающий)

#88. Екатерина Зеленцова (разыгрывающий)

#6. Анастасия Чекарева (атакующий защитник)

#13. Мария Харчикова (атакующий защитник)

#8. Влада Сафонова (легкий форвард)

#51. Ксения Васильева (легкий форвард)

#11. Яна Тархова (тяжелый форвард)

#54. Варвара Посохова (тяжелый форвард)

#77. Алена Довнар (тяжелый форвард)

#10. Ульяна Варакина (центровой)

#30. Анна Ситникова (центровой)

Правоту его слов подтвердили контрольные матчи «Славянки-ЧКПЗ» в межсезонье. Челябинки выиграли традиционный предсезонный турнир, посвященный памяти Юрия Перминова. Причем победили во всех трех матчах, хотя и в каждом из них соперницы навязали упорную борьбу. Так, «Славянка» выиграла у клубов «Нефтяник-Титан-2» (55:53), «Металлург» (73:66) и «УрФУ-Сима-Ленд» (67:59).

Но главным откровением для специалистов стала игра и результаты команды в Кубке России. «Славянка-ЧКПЗ» стала единственным представителем Высшей лиги, кому удалось добраться до «Финала четырех» Кубка Д. Я. Берлина. И сыграла достойно с клубами Суперлиги: уступили в борьбе «Энергии» (59:68) и «Невинномысску» (69:72).

Получается, что «Славянка-ЧКПЗ» хоть и значительно омолодила состав (в команде теперь вообще нет девушек старше 23 лет), но он, кажется, стал сильнее. Все это говорит о том, что «Славянка-ЧКПЗ» однозначно будет биться за медали Высшей лиги, но вероятнее всего — за чемпионский титул. Даже несмотря на то, что в этом году серьезных соперников у челябинок прибавилось: на турнире выступят спустившиеся из Суперлиги «Платов-РГЭУ», «Ростов-ЮФУ» и ногинский «Спартак».

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба БК «Славянка»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).