Баскетбольный клуб «Славянка» заключил контракты с тремя новыми игроками

В челябинской команде будут выступать Анастасия Чекарева, Екатерина Зеленцова и Варвара Посохова

Женская баскетбольная команда «Славянка» продолжает формировать состав на сезон-2024/2025. Руководство челябинского клуба объявило о подписании контрактов с тремя новыми игроками — Анастасией Чекаревой, Екатериной Зеленцовой и Варварой Посоховой. Они должны помочь «Славянке» завоевать медали в Высшей лиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Самой опытной из новобранцев «Славянки» является Анастасия Чекарева. 21-летняя спортсменка является воспитанницей барнаульской школы баскетбола. Однако раскрылась в Екатеринбурге, выступая за местные команды «УГМК-Юниор», Sima-Lend и УрФУ в Студенческой лиге РЖД.

Анастасия Чекарева

Дата рождения: 27.01.2003.

Место рождения: Барнаул.

Амплуа: атакующий защитник.

Рост: 172 см, вес: 57 кг.

Карьера:

2019—2021 — «УГМК-Юниор» Екатеринбург

2021—2023 — Sima-Lend Екатеринбург

2023—2024 — УрФУ Екатеринбург

С 2024 г. — «Славянка-ЧКПЗ» Челябинск

«Анастасия — перспективная молодая баскетболистка, которая уже успела отлично проявить себя на уровне студенческого баскетбола и готова сделать следующий шаг в своей карьере. Уверен, что Анастасия прекрасно впишется в игровую философию нашей команды», — считает главный тренер БК «Славянка» Евгений Рыжков.

Еще одна спортсменка, пополнившая ряды «Славянки-ЧКПЗ», выступает на позиции разыгрывающего. Юная Екатерина Зеленцова родилась и выросла в Вологде, где и выступала до сих пор. Пробиться в основную команду ей не удалось, чаще она выступала за резервный состав «Вологды-Чевакаты» в Высшей лиге. Тем не менее в активе спортсменки и 11 матчей в Суперлиге.

Екатерина Зеленцова

Дата рождения: 06.10.2006.

Место рождения: Вологда.

Амплуа: разыгрывающий.

Рост: 160 см, вес: 47 кг.

Карьера:

2020—2024 — «Вологжанка-Вологда» Вологда

С 2024 г. — «Славянка-ЧКПЗ» Челябинск

Наконец, третьим новобранцем «Славянки-ЧКПЗ» стала еще одна баскетболистка из Вологды. Варвара Посохова выступает на позиции тяжелого форварда. Причем в сезоне-2023/2024 она была лидером команды «Вологжанка-Вологда-регион» в Высшей лиге. И самым результативным ее игроком. В ее активе 10,0 очка и 6,5 подбора за матч. Возможно, именно ее стоит воспринимать как замену покинувшей «Славянку» в текущем межсезонье Карине Перемениной.

Варвара Посохова

Дата рождения: 08.02.2006.

Место рождения: Вологда.

Амплуа: тяжелый форвард.

Рост: 184 см, вес: 69 кг.

Карьера:

2020—2024 — «Вологжанка-Вологда»

С 2024 г. — «Славянка-ЧКПЗ».

«Варвара — молодой и перспективный игрок с опытом выступлений в Суперлиге. Она добавит нам габаритов в „краске“. Уверен, что они вместе с Екатериной Зеленцовой смогут проявить свои лучшие качества, которые приобрели в Вологде», — добавляет главный тренер «Славянки-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 БК «Славянка» стал серебряным призером Высшей лиги. В межсезонье в команде сменился тренерский штаб. Команду покинул главный тренер Захар Чернявский, на его место пришел Евгений Рыжков. Кроме того, у «Славянки» появился титульный партнер — ЧКПЗ.