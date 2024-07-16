Женская баскетбольная команда «Славянка» продолжает формировать состав на сезон-2024/2025. Руководство челябинского клуба объявило о подписании контрактов с тремя новыми игроками — Анастасией Чекаревой, Екатериной Зеленцовой и Варварой Посоховой. Они должны помочь «Славянке» завоевать медали в Высшей лиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Самой опытной из новобранцев «Славянки» является Анастасия Чекарева. 21-летняя спортсменка является воспитанницей барнаульской школы баскетбола. Однако раскрылась в Екатеринбурге, выступая за местные команды «УГМК-Юниор», Sima-Lend и УрФУ в Студенческой лиге РЖД.
Анастасия Чекарева
Дата рождения: 27.01.2003.
Место рождения: Барнаул.
Амплуа: атакующий защитник.
Рост: 172 см, вес: 57 кг.
Карьера:
2019—2021 — «УГМК-Юниор» Екатеринбург
2021—2023 — Sima-Lend Екатеринбург
2023—2024 — УрФУ Екатеринбург
С 2024 г. — «Славянка-ЧКПЗ» Челябинск
«Анастасия — перспективная молодая баскетболистка, которая уже успела отлично проявить себя на уровне студенческого баскетбола и готова сделать следующий шаг в своей карьере. Уверен, что Анастасия прекрасно впишется в игровую философию нашей команды», — считает главный тренер БК «Славянка» Евгений Рыжков.
Еще одна спортсменка, пополнившая ряды «Славянки-ЧКПЗ», выступает на позиции разыгрывающего. Юная Екатерина Зеленцова родилась и выросла в Вологде, где и выступала до сих пор. Пробиться в основную команду ей не удалось, чаще она выступала за резервный состав «Вологды-Чевакаты» в Высшей лиге. Тем не менее в активе спортсменки и 11 матчей в Суперлиге.
Екатерина Зеленцова
Дата рождения: 06.10.2006.
Место рождения: Вологда.
Амплуа: разыгрывающий.
Рост: 160 см, вес: 47 кг.
Карьера:
2020—2024 — «Вологжанка-Вологда» Вологда
С 2024 г. — «Славянка-ЧКПЗ» Челябинск
Наконец, третьим новобранцем «Славянки-ЧКПЗ» стала еще одна баскетболистка из Вологды. Варвара Посохова выступает на позиции тяжелого форварда. Причем в сезоне-2023/2024 она была лидером команды «Вологжанка-Вологда-регион» в Высшей лиге. И самым результативным ее игроком. В ее активе 10,0 очка и 6,5 подбора за матч. Возможно, именно ее стоит воспринимать как замену покинувшей «Славянку» в текущем межсезонье Карине Перемениной.
Варвара Посохова
Дата рождения: 08.02.2006.
Место рождения: Вологда.
Амплуа: тяжелый форвард.
Рост: 184 см, вес: 69 кг.
Карьера:
2020—2024 — «Вологжанка-Вологда»
С 2024 г. — «Славянка-ЧКПЗ».
«Варвара — молодой и перспективный игрок с опытом выступлений в Суперлиге. Она добавит нам габаритов в „краске“. Уверен, что они вместе с Екатериной Зеленцовой смогут проявить свои лучшие качества, которые приобрели в Вологде», — добавляет главный тренер «Славянки-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.
Отметим, что в сезоне-2023/2024 БК «Славянка» стал серебряным призером Высшей лиги. В межсезонье в команде сменился тренерский штаб. Команду покинул главный тренер Захар Чернявский, на его место пришел Евгений Рыжков. Кроме того, у «Славянки» появился титульный партнер — ЧКПЗ.