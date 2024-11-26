Баскетбольный клуб «Славянка-ЧКПЗ» прервал 10-матчевую победную серию

Челябинская команда в равной борьбе уступила подмосковному «Спартаку» — 61:64

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» потерпела обидное поражение от лидера турнира в Высшей лиге. Сегодня, 26 ноября, девушки из Челябинска в равной борьбе уступили в гостях ногинскому «Спартаку» со счетом 61:64. Это второе поражение челябинского клуба в текущем чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» отправились на гостевой выезд в усеченном составе. В заявку челябинской команды на матч были включены лишь 9 игроков. Осталась дома Варвара Посохова и Дарья Строева. Однако их отсутствие в первой половине игры никак не сказывалось. Главный тренер нашей команды Евгений Рыжков умело варьировал состав, давая возможность отдохнуть лидерам. Неплохо вошли в игру и баскетболистки со скамейки.

Все это привело к тому, что «Славянка-ЧКПЗ» выиграла стартовый период — 20:15. Продолжили они вести в счете и во втором периоде. Во многом благодаря результативной игре Анны Ситниковой и Ксении Васильевой. Именно они чаще других успешно атаковали кольцо соперника. При счете 37:31 в нашу пользу команды отправились на большой перерыв.

Очень непростым получился для нашей команды третий отрезок матча. Показалось, что челябинки физически немного подсели, накопилась усталость у лидеров команды. Хозяйки площадки стали сокращать разрыв в счете. В первую очередь благодаря яркой игре Александре Пиляевой. Легкий форвард «Спартака» чаще других брала на себя ответственность завершать атаки своей команды.

Четвертый период должен был расставить все точки над «i» в этом противостоянии. Его «Славянка-ЧКПЗ» начала с минимальным преимуществом в счете — 47:46. Начали челябинки ее здорово, увеличив отрыв благодаря точному дальнему попадании Ксении Васильевой. Команда из Подмосковья стала занервничала, стала ошибаться в простых ситуациях. В течение шести минут хозяйки площадки не могли набрать очки с игры, ограничившись лишь одним попаданием с линии штрафных.

Сенсация становилась все ближе. Девушкам из «Славянки-ЧКПЗ» нужно было потерпеть, собрать все силы и, несмотря на усталость, провести остаток матча собранно и предельно надежно в обороне. Увы, этих самых сил и концентрации не концовку поединка не хватило.

За полторы минуты до финальной сирены подмосковная команда вышла вперед. Но у челябинок еще оставался шанс сравнять счет и перевести игру в овертайм. К сожалению, в последней атаке девушки допустили ошибку, совершив пробежку. Итоговый счет — 61:64 не в нашу пользу.

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26 ноября. «Спартак» (Ногинск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 64:61 (15:20, 16:17, 15:10, 18:14).

«Спартак»: Пиляева (23), Коротыгина (15), Криволапова (8), Шишмарева (6), Пузикова (5), Ирхина (3), Линникова (2), Король (2), Горшечникова.

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (23), Ситникова (15), Харчикова (8), Довнар (6), Сафонова (3), Зеленцова (3), Чекарева (2), Огородник (1), Тархова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

Лучший игрок матча. Сделала дабл-дабл — 23 очка и 11 подборов. Была лидером атак челябинской команды.

Александра Пиляева («Спартак»)

Сыграла ключевую роль в победе своей команды, став самым результативным ее игроком. Не боялась брать на себя роль лидера в сложные минуты матча.

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Особенно ярко провела первую половину игры, во второй — немного сдала. Видимо, сказалась усталость. Но 15 очков и 7 подборов все равно достойный показатель.

Челябинская команда упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата. Но есть еще шанс взять у «красно-белых» реванш. Завтра команды проведут повторный поединок.

Фото: Юлия Неструева (БК «Славянка-ЧКПЗ»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).