Баскетбольная команда «Славянка» выиграла турнир памяти Юрия Перминова в Челябинске

Южноуральские спортсменки победили в трех матчах

Женская баскетбольная команда «Славянка» стала победителем предсезонного домашнего турнира, посвященного памяти Юрия Перминова. Челябинки одержали победу во всех трех матчах и теперь готовятся к участию в розыгрыше Кубка России. Магнитогорский «Металлург» на турнире в Челябинске занял третье место, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнире памяти Юрия Перминова в Челябинске в этом году выступили четыре команды. Помимо хозяек из «Славянки-ЧКПЗ», за трофей боролись «Нефтяник-Титан-2» (Омск), «УрФУ-Сима-Ленд» (Екатеринбург) и «Металлург» (Магнитогорск).

Обновленная челябинская команда показала, что в новом сезоне в Высшей лиге готова бороться за высокие места. Подопечные Евгения Рыжкова выиграли все три поединка. Причем каждый из них получился непростым — преимущество «Славянки» над соперницами не превышало +10 очков.

Особенно сложным получился первый матч, в котором хозяйки паркета одержали сложную победу над резервным составом клуба Премьер-лиги «Нефтяник-Титан» из Омска. С минимальным перевесом челябинки вырвали победу — 55:53.

Интересным и динамичным получилось южноуральское дерби с «Металлургом». Но и здесь игроки «Славянки» сумели выиграть поединок (73:66). Ну а в заключительном матче они оказались сильнее девушек из «УрФУ-Сима-Ленд» (67:59).

Баскетбол. Турнир, посвященный памяти Юрия Перминова. Результаты матчей:

6 сентября

«Славянка-ЧКПЗ» — «Нефтяник-Титан-2» (Омск) — 55:53.

«Металлург» (Магнитогорск) — «УрФУ-Сима-Ленд» (Екатеринбург) — 60:65.

7 сентября

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 73:66.

«УрФУ-Сима-Ленд» (Екатеринбург) — «Нефтяник-Титан-2» (Омск) — 65:62.

8 сентября

«Славянка-ЧКПЗ» — «УрФУ-Сима-Ленд» (Екатеринбург) — 67:59.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтяник-Титан-2» (Омск) — 64:52.

«Ощущения после игр смешанные. В отдельных эпизодах мы играли хорошо, но достаточно часто проваливались в качестве игры. Проведем работу над ошибками и постараемся сохранить наш победный настрой на предстоящие матчи Кубка России», — поделился впечатлениями главный тренер «Славянки-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

Игры Кубка России пройдут с 20 по 22 сентября в Магнитогорске. Здесь в отборочном раунде турнира выступят три команды: «Металлург», «Славянка-ЧКПЗ» и «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.