Евгений Рыжков: «Я был в команде добрым полицейским, теперь стану злым»

Главный тренер БК «Славянка» полагает, что состав команды стал сильнее предыдущего

Женская баскетбольная команда «Славянка» в новом сезоне будет другой. К ней вернулось историческое название с титульным партнером. В составе произошли большие кадровые изменения, а клуб возглавил новый главный тренер. Им стал Евгений Рыжков, которому впервые предстоит руководить профессиональной баскетбольной командой. В интервью Первому областному он честно рассказал о своих страхах и сомнениях перед стартом нового сезона. Но выразил уверенность в том, что нынешняя «Славянка» стала сильнее предыдущей.

«Девочки не должны пользоваться моей добротой — добром это не закончится»

— Евгений Андреевич, поздравляем с назначением на должность главного тренера «Славянки-ЧКПЗ»! Вам впервые предстоит руководить профессиональной баскетбольной командой. Волнение есть?

— Не буду кривить душой — конечно же, есть! Но это нормально, не так ли? Мне сейчас часто задают один и тот же вопрос: готов ли я к этому вызову? Я честно отвечаю — не знаю! К таким назначениям невозможно быть готовым на сто процентов. Но в наших силах сделать так, чтобы быть максимально эффективным в работе.

— Какие есть сомнения и главные опасения на новой должности?

— У меня нет определенного опыта выстраивания коммуникации с профессиональными игроками и их агентами. Возможно, будет непросто на первых порах. Одно дело — работать в коллективе, другое — возглавлять его.

— Роль и функции в команде значительно расширяются, верно? А это значит, что в каких-то моментах вам нужно будет действовать иначе — не так, как прежде.

— Да, главного тренера команды условно можно назвать «злым полицейским», а его помощника — «добрым полицейским». То есть вы понимаете разницу, да? Первый использует в своей работе кнут, второй — по большей части пряник. Задача ассистента главного тренера сводится, как правило, к тому, чтобы приободрить команду, снять у игроков напряжение. Теперь мне нужно будет иначе выстраивать отношения с девчатами, выстраивать субординацию и задавать другой тон в общении с ними. Думаю, что проблем с этим возникнуть не должно. Я готов к тому, чтобы изменить себя и стать другим.

— Но в таком случае есть риск испортить отношения с девушками.

— Мы работаем не для того, чтобы быть друзьями друг другу. Мы работаем на итоговый результат. Ради того, чтобы решать высокие задачи, нужно полностью отдаваться работе. Я жду от девчат максимального усердия и трудолюбия. Они должны это делать как на тренировках, так и в играх. А еще хочу добавить вот что: если они будут пользоваться моей добротой, то добром это точно не закончится.

«Стиль игры „Славянки“ останется прежним, но модифицированным»

— Хватит ли вам компетенций, чтобы руководить командой Высшей лиги и выполнять с ней высокие задачи? Стороннему наблюдателю сложно оценить вашу работу в клубе. Зато баскетбольные специалисты и эксперты могут видеть все ошибки и недочеты в работе тренеров.

— Сложный вопрос. Я верю в то, что уровень моих знаний поможет мне в этом. Хотя пониманию, что в нашем деле тренерский опыт играет важную роль. Рад тому, что мне довелось поработать не один, а два сезона с Захаром Чернявским. Еще когда формировалась «Славянка», я прицепился к нему хвостиком. И внимательно наблюдал за всеми его решениями, словами и действиями — как на тренировках, так и в матчах «Славянки».

— Все ли его решения и слова были вам понятны?

— В целом да. А если и нет, то у меня всегда была возможность обсудить с ним игровые моменты после тренировки или по телефону. Кроме того, в наш век компьютерных технологий не сложно найти необходимый материал в интернете. Баскетбол на самом деле простая игра, но есть свои тонкости и нюансы. И мы их не поймем, пока не окажемся внутри игрового процесса команды.

— То есть игра нынешней «Славянки» во многом будет строиться по тем лекалам, которые внедрял в работе Захар Чернявский?

— Да, стиль игры «Славянки» вряд ли сильно изменится. Есть базис, который применяют практически все тренеры в современном баскетболе. Это и быстрые переходы от защиты в нападение (за 6—8 секунд). Но могут быть и длинные взаимодействия между игроками, чтобы в процессе атаки они все могли принять в ней участие. Будут и собственные заготовки, работаем над ними на тренировках. Если тренер реализует чьи-то идеи — это хорошо, но еще лучше — если он сам ищет какие-то варианты усиления игры. Но если в целом и общем: мы берем общий шаблон игры, но адаптируем его под свою команду и индивидуальные качества игроков. То есть немного модифицируем то, что уже имеем.

«Будем менять ментальное отношение к женскому баскетболу в Челябинске»

— Вы уже говорили про решение высоких задач. А какие они стоят перед «Славянкой»?

— Руководство клуба официально еще не озвучило цели и задачи на сезон. Но и так всем понятно: нужно как минимум повторить прошлогодний серебряный результат, но надо постараться его улучшить и завоевать титул. Это амбициозная и правильная задача. Комплектование команды завершено, мы уже вовсю работаем и готовимся к старту нового сезона. Наша цель — титул! На это и настраиваем девчат.

— Но согласитесь, что у вас изначальная позиция сложная? Сложно улучшить результат, если учесть, что «Славянка» по итогам прошлого сезона стала серебряным призером Высшей лиги.

— Я к сложностям нормально отношусь. Поэтому и постараюсь сделать все возможное, чтобы наша команда показала максимальный результат.

— В межсезонье в «Славянке-ЧКПЗ» произошли большие изменения в составе. Готова ли нынешняя команда решать высокие задачи?

— У нас в обойме 12 игроков, четыре девочки только-только окончили школу, им по 17—18 лет. Состав молодой, но для Высшей лиги это нормально. В других командах такая же ситуация. При этом многие из них являются фарм-клубом или молодежным составом основной команды. В Челябинске «Славянка» — это вершина пирамиды. Думаю, нужно немного менять философию женского баскетбола в этом сезоне. У нас большой и современный город. Мы должны стремиться к тому, чтобы девочки росли в мастерстве и в перспективе могли выступать в более высокой лиге. Другими словами, ментально их готовить к тому, что они готовы к матчам в Суперлиге.

— Если говорить про ротацию команды, то основная нагрузка в сезоне ляжет на 7—8 человек?

— Не думаю. Хотелось бы задействовать больше игроков, к этому буду стремиться. Костяк команды сформирован. Скажем, для Дарьи Строевой и Яны Тарховой это уже будет третий сезон в Высшей лиге. Думаю, они будут получать больше игрового времени. Рассчитываем на опыт Варвары Посоховой и Кати Зеленцовой из «Вологжанки». В минувшем сезоне их подключали к матчам основной команды в Суперлиге.

Важно то, что нам удалось сохранить Анну Ситникову. Она практически в каждой игре делает дабл-дабл — это очень хороший показатель. Не случайно ее признали лучшей центровой Высшей лиги по итогам прошлого сезона. Настя Огородник вошла в топ-3 по атакующим передачам. Еще мы подписали контракт с топовым шутером Настей Чекаревой — она феерила на уровне студенческой лиги РЖД и показала себя хорошим снайпером в контрольных матчах против «Славянки». Думаю, она вполне может заменить уход Олеси Тумановой. Пришла в команду Ксюша Васильева — один из лидеров пензенской «Юности».

«Состав команды стал сильнее предыдущего, но игроков еще нужно „поженить“»

— Но есть одна важная деталь: покинула Челябинск Карина Переменина. «Славянка» с ней и без нее — это две разные команды.

— Согласен, потеря ощутимая. Карина в минувшем сезоне была лидером команды как по набору очков, так и в игре на подборах. Но на ее место пришла Алена Довнар. Думаю, она сможет закрыть позицию 3—4-го номера. У нее неплохой дриблинг, хороший дальний бросок.

Мне кажется, что состав «Славянки» стал более сбалансированный. Наша команда стала сильнее предыдущей. Индивидуально девочки в клубе собрались хорошие, но их еще нужно, как говорится, «поженить». То есть наиграть связи между ними, взаимопонимание на площадке. Не будет никакого толку, если девочки будут тянуть одеяло на себя. Важно дать каждому игроку понимание того, какую роль он должен выполнять в команде и что от него требуется на площадке.

— Мне нравится ваш позитивный настрой. Эта уверенность должна передаться спортсменкам.

— В успешно выполненной работе все начинается с наших мыслей и идей. Голова — вот первый и главный источник того, чтобы добиваться поставленных целей. Если я уверен в девочках, то и они должны понимать, что они сильнее соперниц. Верить в то, что они все смогут. В спорте нет ничего невозможного, если поэтапно двигаться к цели. Я и сам был очень далек от мысли, что когда-то стану главным тренером женской баскетбольной профессиональной команды.

— Когда люди уходят на повышение, они зачастую меняются: становятся ментально другими людьми. Я не говорю о звездной болезни, это немного другое. Просто их самооценка несколько повышается. С вами нечто подобное может произойти?

— Интересный вопрос. Получая высокую должность, человек вынужден немного менять коммуникацию внутри коллектива — немного иначе строить свое общение со своими подопечными, окружением команды. Но внутри он остается таким же человеком, каким и был раньше. Кроме того, давайте так: Высшая лига — это только первая ступень развития женской профессиональной команды. Рано думать о том, чтобы можно было задирать нос и вести себя как бог. Я, конечно, утрирую, но общий смысл вы понимаете, да?

И потом… Всегда есть куда и к чему стремиться. И можно приводить множество примеров из мирового баскетбола. Скажем, есть великий Желько Обрадович. Тренер со своими командами девять раз выигрывал Евролигу, побеждал со сборными на чемпионатах мира и Олимпийских играх! Но он и не думает останавливаться в своем развитии, продолжает работать над собой. В сравнении с ним я о-о-о-о-очень маленький человек в баскетболе. Но есть большое желание расти, быть успешным в этом виде спорта.







