В баскетбольный клуб «Славянка» перешла один из лидеров команды «Юность»

Ксения Васильева будет выступать за челябинский коллектив в сезоне-2024/2025

Челябинский баскетбольный клуб «Славянка» заключил контракт до конца сезона-2024/2025 с Ксенией Васильевой, которая была в минувшем чемпионате Высшей лиги одним из лидеров пензенской «Юности». В штабе южноуральской команды рассчитывают, что спортсменка поможет «Славянке» достойно выступить в новом сезоне, сообщает пресс-служба БК «Славянка».

Ксения Васильева является воспитанницей волгоградской школы баскетбола. Однако первый серьезный опыт и игровую практику она получила в Екатеринбурге, выступая за «УГМК-ДЮБЛ». Профессиональный ее дебют в команде мастеров состоялся в команде «Юность» из Пензы, где она и провела последние три сезона.

«Она обладает стабильным средним и дальним броском, технична, надежна в защите. Кроме того, Ксения отличается уверенной игрой под кольцом. Надеемся, что в лице Ксении „Славянка“ приобретет игрока, который станет важным звеном команды», — считает куратор БК «Славянка» Светлана Чекан.

В минувшем чемпионате Высшей лиги Ксения Васильева была одним из лидеров «Юности». 21-летняя спортсменка провела за команду из Пензы 40 матчей и набирала в среднем по 11,9 очка и 5,4 подбора за игру. Кроме того, у нее 38,2% попадания с игры.

Напомним, что в текущем межсезонье в БК «Славянка» сменился главный тренер. Команду возглавил Евгений Рыжков. Продлила контракт с челябинским клубом Анна Ситникова, заключила новое соглашение Алена Довнар. Но есть и существенная потеря — покинула команду ее лидер и самый результативный игрок Карина Переменина.