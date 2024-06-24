В баскетбольной команде «Славянка» будет выступать чемпионка Высшей лиги

Челябинский клуб заключил контракт с форвардом Аленой Довнар

Челябинская женская баскетбольная команда «Славянка» усилилась перспективной спортсменкой. Руководство клуба подписало контракт с воспитанницей красноярской школы баскетбола Аленой Довнар. В минувшем сезоне она помогла команде «Владимирские львицы» выиграть Высшую лигу чемпионата России, сообщает пресс-служба БК «Славянка».

Алена Довнар большую часть карьеры провела в родном Красноярске. Здесь она выступала за фарм-клуб команды «Енисей-2». Однако закрепиться в основном составе клуба, выступающего в Премьер-лиге, ей не удалось. В ее активе неплохой сезон за БК «Платов» в Суперлиге в сезоне-2022/2023.

«У Алены отличные антропометрические и атлетические данные, совмещенные со способностью играть как с периметра, так и внутри трехочковой линии. Добавим к этому ее сибирский характер: упорство, закаленность тела и духа. Я верю, что Алена прекрасно дополнит нашу команду в предстоящем сезоне», — считает главный тренер БК «Славянка» Евгений Рыжков.

Отметим, что спортсменка выступает на позиции легкого форварда. Ей 20 лет. В минувшем сезоне она сыграла 11 матчей в составе клуба «Владимирские львицы». В них она набрала в среднем 9,5 очка за игру при неплохом проценте попадания с игры — 35,9%. Вместе с командой она стала победителем Высшей лиги. В финале турнира «Владимирские львицы» в двух матчах выиграли у... челябинской «Славянки».

Напомним, что в текущем межсезонье у БК «Славянка» появился новый титульный партнер. Шефство над клубом взял ЧКПЗ, который ранее на протяжении многих лет оказывал финансовую поддержку «Славянке». Планируется, что челябинская команда в сезоне-2024/2025 будет чаще проводить домашние матчи в ДС «Торпедо».

Накануне стало известно, что продлила контракт со «Славянкой» один из ее лидеров Анна Ситникова. Кроме того, ранее было объявлено о новом главном тренере команды. В сезоне-2024/2025 руководить коллективом будет Евгений Рыжков. Он сменил на этой должности Захара Чернявского.