Баскетболистки клуба «Металлург» разошлись миром с «Надеждой‑2» в Высшей лиге

Команды обменялись победами на старте чемпионата

Женская баскетбольная команда «Металлург» дебютировала в Высшей лиге чемпионата России. Девушки из Магнитогорска сыграли два матча с дублем оренбургской «Надежды», в которых одержали победу и потерпели поражение. Южноуральская команда уступила в первом поединке (63:68), зато во втором взяла реванш (73:56), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая игра для магнитогорских баскетболисток не задалась с самого начала. По всей видимости, стартовое волнение отразилось на действиях хозяев площадки. У игроков «Металлурга» мало что получалось в атаке. Как результат — проваленный первый период, который они проиграли, — 7:20.

Затем девушки пришли в себя, стали действовать увереннее, став сокращать отставание в счете. Они выиграли вторую четверть, вничью завершили третью и имели хорошую возможность вырвать победу. Увы, на концовку у них сил (а может быть, и опыта) не хватило. Соперницы из Оренбурга удержали победный счет, выиграв со счетом 68:63.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

12 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Надежда-2» (Оренбург) — 63:68 (7:20, 20:16, 18:18, 18:14).

«Металлург»: Адащик (22), Голякова (15), Мордвинцева (11), Мишина (5), Лавренова (4), Хипиева (3), Польникова (3), Фандеева, Давыдова, Портная, Коробейщикова.

«Надежда-2»: Прозорова (15), Мурзанева (15), Ковалева (14), Бояркина (12), Яшина (3), Шапорова (2), Зуева (2), Исхакова (2), Кортунова (2), Голикова (1), Бабичева.

Зато в повторном поединке команд, прошедшем на следующий день, команда «Металлург» взяла реванш. Вновь лидерские качества взяла на себя Мария Адащик. По итогам двух матчей она набрала 45 (!) очков. Поддержала ее почин и Яна Голякова, в активе которой 21 очко и 15 подборов.

В этом матче хозяйки площадки с первых минут завладели преимуществом и с каждым периодом его только увеличивали. Как итог: 73:56 — более чем уверенная победа магнитогорской команды. Отметим, что хорошо вошла в игру и атакующий защитник Анастасия Мордвинцева, набравшая 17 очков.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

13 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Надежда-2» (Оренбург) — 73:56 (14:9, 21:20, 18:11, 20:16).

«Металлург»: Адащик (23), Голякова (21), Мордвинцева (17), Хипиева (5), Польникова (2), Лавренова (2), Телегина (2), Мишина (1), Давыдова, Гайдукова, Портная, Коробейщикова.

«Надежда-2»: Бояркина (12), Мурзанева (11), Прозорова (8), Зуева (8), Ковалева (7), Голикова (5), Шапорова (2), Яшина (2), Кортунова (1), Бабичева, Исхакова.

Времени на отдых у южноуральской команды почти нет: уже 16 и 17 октября ЖБК «Металлург» предстоит провести еще два поединка в Высшей лиге. Девушкам из Магнитогорска будут противостоять соперницы из пензенской «Юности».

Фото: пресс-служба БК «Металлург».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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