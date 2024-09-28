Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» уступили, но дали бой клубу Суперлиги

Челябинская команда на равных сражалась с «Энергией» в «Финале четырех» Кубка Берлина

Челябинская баскетбольная команда «Славянка» завершила свое выступление в Кубке России. В «Финале четырех» она уступила ивановской «Энергии» со счетом 58:69. Но челябинские девушки достойно сражались с соперником, превосходящим в классе. Даже несмотря на то, что из-за болезни и повреждений вынуждены были играть без четырех игроков основного состава, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже сам факт того, что «Славянка-ЧКПЗ» вышла в «Финал четырех» Кубка им. Берлина — несомненное достижение. Челябинская команда стала единственным представителем Высшей лиге в этой стадии турнира. И, кстати, раньше так высоко в розыгрыше Кубка России «Славянка-ЧКПЗ» в современной истории клуба не забиралась.

Разумеется, «Энергия» была фаворитом в этом противостоянии. Подбор исполнителей, их опыт и мастерство у нее на порядок выше. Кстати говоря, перебралась в Иваново и один из лидер «Славянки» прошлого сезона Карина Переменина. Отметим, что в этом матче она себя почти никак не проявила, что еще раз подтверждает то, какой уровень конкуренции в коллективе из Иваново.

Но, как говорится, мяч круглый, а на площадке играют не роботы, а игроки. Девушки из Челябинска доказали, что могут играть на равных даже с представителями Суперлиги. И это — главный вывод из сегодняшнего поединка.

Уже в стартовом периоде наши девушки показали, что ни в чем не уступают сопернику. Да, в атаке дела складывались не лучшим образом, было много неподготовленных и неточных бросков. Но «Славянка-ЧКПЗ» держалась, даже уступая в счете, продолжала играть свою игру. После первой четверти она уступала 4 очка. А во второй и вовсе смогла выровнять положение. Могла на большой перерыв уйти и ведя в счете, если бы девочки лучше реализовывали штрафные броски.

И еще одна маленькая деталь: «Славянка-ЧКПЗ» играла не оптимальным составом, в заявку на матч попали лишь восемь (!) игроков. Остальные девушки остались в Челябинске — залечивать болячки и повреждения. Среди них Мария Харчикова, Влада Сафонова, Варвара Посохова, Ульяна Варакина... Можете себе представить, какая нагрузка легла на тех спортсменок, которые выходили на площадку в матче с «Энергией».

Ключевым в матче стал игровой отрезок в начале третьего периода. В нем «Энергии» удалось сделать рывок: две подряд «трешки» забросила Ксения Чернова, а спустя пару минут точное дальнее попадание совершила Екатерина Жигилий. Кстати, супруга известного по выступлениям за челябинский клуб «Динамо-Теплострой» Владимира Жигилия (помните такого?). Так или иначе, а «Энергия» за короткий промежуток времени ушла в отрыв — 43:34.

Казалось бы, все — челябинские баскетболистки после такого удара не смогут оправиться. Не тут-то было. Они вернулись в игру и сократили отрыв в счете до минимума. Анна Ситникова, Алена Довнар и Ксения Васильева — вот три «кита», которые тащили на себе всю команду. А тут еще Анастасия Чекарева «проснулась» и стала исправно «поливать» с дальней дистанции. Хотя в концовке четверти ивановские девушки благодаря двум точным «трешкам» создали себе небольшой перевес в счете. 46:52 перед заключительным периодом.

В четвертой четверти силы начали покидать челябинок. Это особенно отчетливо было видно по действиям Анны Ситниковой. Она уже с трудом успевала за партнерами по команде. Тяжело дышала Ксения Васильева, держалась за сердце Алена Довнар. Но при всем этом, девочки продолжали героически сражаться. За 4 минуты до финального свистка они уступали в 2 очка.

Увы, концовка осталась за «Энергией». В нужный момент «включилась» опытная Екатерина Жигилий. Это она забила с фолом, реализовала штрафной бросок, а затем еще и попала с игры. Итоговый счет — 69:58 не в нашу пользу.

Баскетбол. Кубок им. Берлина. Женщины. «Финал четырех». Казань.

28 сентября. «Энергия» (Иваново) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 69:58 (16:12, 14:17, 22:17, 16:13).

«Энергия»: Екатерина Кузнецова (19), Ксения Чернова (13), Екатерина Жигилий (12), Анастасия Павлова (9), Карина Переменина (4), Екатерина Киселева (4), Валерия Кружилина (3), Елизавета Курушина (2), Александра Чупрова (2), Марьям Банна.

«Славянка-ЧКПЗ»: Ксения Васильева (18), Анна Ситникова (13), Анастасия Чекарева (11), Алена Довнар (10), Анастасия Огородник (3), Екатерина Зеленцова (2), Яна Тархова (2), Дарья Строева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Екатерина Кузнецова («Энергия»)

Подтвердила статус лидера команды, чаще других брала игру на себя. Стала самым результативным игроком матча, набрав 19 очков. А еще совершила 7 подборов.

Ксения Васильева («Славянка»)

Наряду с Анной Ситниковой, лучшая в сегодняшнем матче в составе «Славянки». В ее активе 18 очков и 15 (!) подборов — очень солидный показатель!

Ксения Чернова («Энергия»)

Провела не так много времени на площадки, но была очень полезна. Проявила себя как хороший снайпер, забив три «трешки».

Челябинские баскетболистки хоть и проиграли, но заставили себя уважать, оказав достойное сопротивление сильному сопернику. А еще доказали, что вполне способны играть и на более высоком для себя уровне. Впрочем, об этом думать пока рано. Впереди старт сезона в Высшей лиге, там тоже есть кому и что доказывать.

Фото: пресс-служба БК «Славянка».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).