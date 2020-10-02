В Челябинской области вновь продлили режим повышенной готовности

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Послушать 00:00

В Челябинской области вновь продлили режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Алексеем Текслером.

«Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 18 октября 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что часть ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе сняли. Однако из-за роста сезонной заболеваемости и угрозы заражения COVID-19 накануне был подписан приказ о запрете на проведение спортивных мероприятий среди детей до 18 лет.

На территории Челябинской области продолжает действовать масочный режим.

На сегодняшний день в регионе было зафиксировано 16919 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился у 90 южноуральцев.