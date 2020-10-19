За несоблюдение масочного режима в Челябинске будут закрывать магазины

В городе продолжаются активные проверки на предприятиях и в ТРК.

Послушать 00:00

В Челябинске продолжаются строгие проверки ТРК и предприятий на соблюдение мер безопасности и масочного режима. Заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков сообщил сегодня на аппаратном совещании, сколько объектов соблюдают меры и что будет с теми, владельцы которых нарушают режим повышенной готовности.

«На прошлой неделе мы проверили 538 объектов, 96% предприятий соблюдают меры. К сожалению, остаются ещё предприятия, где не соблюдаются ни масочный режим, ни другие меры. И сейчас два предприятия у нас находятся на стадии оформления документов на закрытие. Здесь мы уже церемониться ни с кем не собираемся, сразу будем закрывать те предприятия, где не соблюдаются меры, в том числе масочный режим»,— сообщил Олег Извеков.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила продолжать проверки, а также обратить внимание на работу ночных клубов, поскольку там могут проводить массовые мероприятия, которые в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе необходимо сократить. Кроме того, она поручила всем заместителям и главам районов просмотреть внимательно все контракты по культурно-массовым мероприятиям с учётом того, что их проведение ограничено.

«Посмотрите, какие контракты планировали отыграть, есть ли в них потребность. Оцените все риски и пересмотрите при необходимости. Итоги мне доложите на следующем аппаратном совещании»,— поручила мэр.

Отметим, в течение нескольких дней в Челябинской области действительно наблюдается подъём числа заражений коронавирусом. Если в августе ежедневный прирост был до 70 человек, то сейчас их уже более 100 в сутки.