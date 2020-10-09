Полуфиналы чемпионата УрФО по боксу среди мужчин проходят в Челябинске

Поединки состоятся во дворце «Метар-спорт».

Послушать 00:00

В Челябинске проходит чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет. Сегодня, 9 октября, состоятся полуфинальные поединки в десяти весовых категориях. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в городском управлении физической культуры и спорта.



Челябинскую область в сегодняшний день соревнования представят 11 спортсменов. По двое в весовых категориях 49, и 52 и 57, 91 и свыше 91 килограммов, и по одному в весах в 69 и 81 килограммов. В двух парах южноуральцы сойдутся между собой. Это Антон Кудинов и Егор Смольников в категории 91 килограмм и Андрей Стоцкий и Тарас Олещук в весе свыше 91 килограмма. Отметим, что помимо челябинцев на соревнованиях выступают боксёры из Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Состязания во дворце „Метар-спорт“ проходят без зрителей. Бои можно увидеть с помощью трансляции на сайте boxing74.ru», — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

Напомним, ранее представители другого вида спорта — дзюдо — отличились на первенстве УрФО в Екатеринбурге. Команда юношей завоевала второе место на соревнованиях, девушек — третье. Всего дзюдоисты Челябинской области привезли со стартов 17 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград.