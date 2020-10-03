Замглавы Миасса по городскому хозяйству скоропостижно скончался

Чиновнику было всего 44 года.

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Сегодня утром, 3 октября, скоропостижно скончался первый заместитель главы Миасса по городскому хозяйству Александр Качёв в возрасте 44 лет. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил мэр Миасского городского округа Григорий Тонких.

«Большая часть жизни Качёва Александра Александровича была неразрывно связана со сферой жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. Он был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Его уважали за грамотный подход к решению всех поставленных задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь»,— написал Григорий Тонких.

Александр Качёв по образованию был юристом, а свою трудовую деятельность после армии начал в сфере экономики в 1995 году. В декабре 2012 года был назначен руководителем управления по энергетике, транспорту и ЖКХ администрации Миасса, а затем руководил комитетом. С 2016 года исполнял обязанности первого заместителя главы Миасса, а через три года стал заместителем главы города по городскому хозяйству.

Григорий Тонких выразил соболезнования супруге, дочери, родным и друзьям Александра Качёва и выразил уверенность в том, что светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах тех, кто хорошо его знал.