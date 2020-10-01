В Челябинской области запретили спортивные соревнования среди детей

Приказ подписал министр Леонид Одер.

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На Южном Урале запретили проводить спортивные мероприятия с детьми до 18-и лет. Причина такого решения — ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. Приказ с введением запрета сегодня, 1 октября, подписал министр спорта Челябинской области Леонид Одер. Его текст имеется в распоряжении «Первого областного».





Ранее стало известно, что из-за коронавируса перенесён первый этап Кубка Мира по сноуборду. Соревнование должно было пройти в ГЛЦ «Банное» 5-6 декабря, но, как рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, из-за текущей ситуации его перенесут на февраль 2021 года.

Отметим, что согласно оперативным данным министерства здравоохранения Челябинской области в регионе за прошедшие сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19, 9 из которых — школьники. Число больных за весь период пандемии увеличилось до 16 829, а в настоящий момент от вируса лечится 3402.

В связи с распространением коронавируса работодателей Москвы с понедельника, 5 октября, вновь начнут переводить сотрудников на удалёнку. Исключения составят врачи, сотрудники оборонки «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, перейти на дистанционную работу должно не менее 30% штата, а также все сотрудники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Добавим, в Челябинской области, до 4 октября действует режим повышенной готовности. В настоящий момент неизвестно, будет ли продлена мера продлена и ждут ли южноуральцев новые ограничения.