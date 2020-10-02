Скелет младенца нашли прохожие в Троицке

Останки новорожденного обнаружили около частных жилых домов.

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В Троицке Челябинской области обнаружен скелет новорожденного. Останки ребенка нашли прохожие 1 октября 2020 года. Страшная находка была обнаружена в кустах, близ одного из частных жилых домов.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка обнаружили прохожие», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Останки младенца переданы на судебно-медицинскую экспертизу, для того, чтобы установить причину смерти. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.