Глава Миасса Григорий Тонких проинспектировал строящиеся спортивные объекты

Одной из главных задач, стоящих перед администрацией города, является вовлечение местных жителей в регулярные занятия спортом.

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Строительство спортивных объектов в Миассе проинспектировал глава города Григорий Тонких. Вместе с ним проверить готовность сооружений отправился начальник Управления по физической культуре и спорту Владимир Васильев.

Первой точкой, которую осмотрела комиссия, стало МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва». При поддержке министра спорта региона Леонида Одера и главы города Григория Тонких была проведена замена легкоатлетического покрытия. Кроме того, в здании заменили старые окна на европакеты.

Далее комиссия проверила стройплощадку крытой ледовой арены. Срок сдачи объекта был запланирован на сентябрь, однако работы все еще не завершены.

«Мы видим, что бригада усилена и работы идут полным ходом. Надеюсь, что до конца 2020 года все строительно-монтажные будут завершены», — отметил Григорий Тонких.

Еще одним объектом, строительство которого проверили, стала будущая лыжная база в поселке Дачный. Модульное здание будет оборудовано необходимыми удобствами: туалетами, душевыми, тренерскими, комнатами подготовки и проката. На улице организуют парковку, оборудуют освещение и видеонаблюдение.

«Это будет муниципальная комплексная база для жителей Миасского городского округа и, в том числе, для спортсменов нашей спортивной школы», — прокомментировал строящийся объект Владимир Васильев.

Завершение установки модулей запланировали на конец октября 2020 года.

«Сегодня мы посмотрели объекты спорта, которые находятся в стадии строительства, в разной степени готовности. На любом из них возникают свои вопросы, которые необходимо решать непосредственно на месте», — подчеркнул глава Миасса.

Кроме того, Григорий Тонких отметил, что строительство новых спортивных объектов на территории города поможет привлечь местных жителей к регулярным занятиям спортом.