Неизвестные надругались над телом Максима Марцинкевича

Ему вскрыли череп.

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16 сентября в челябинском СИЗО был обнаружен мертвым националист Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак. Предварительной причиной гибели Тесака называется добровольное сведение счетов с жизнью, только вот с данной версией не согласны близкие Марцинкевича. Ведь следы на теле говорят именно о насильственной причине смерти.

«Мы пытаемся добиться возбуждения уголовного дела по факту убийства. В воскресенье тело было доставлено в Москву. Но уже на протяжении 4 дней мы не можем обеспечить доступ эксперта для осмотра тела. Мы направили запрос главврачу этого подмосковного морга, но наша просьба проигнорирована, и не было никакого ответа. Хотя первоначально в морге была договоренность, что никаких препятствий не будет создаваться», — рассказал адвокат Сергея Марцинкевича, отца Тесака, Алексей Михальчик.

Также адвокат семьи Максима Марцинкевича сообщил, что работники морга, где находится тело Максима, на условиях анонимности сообщили, что некие «силовики» находятся там круглосуточно и оказывают давление. Также им запретили создавать условия для проведения осмотра тела Тесака.

«Здесь надо понимать, что чем больше времени проходит, тем больше изменений происходит с телом, которые могут препятствовать получению всех сведений. Мы хотим привлечь экспертов, чтобы уточнить, грамотно ли была проведена посмертная судмедэкспертиза в Челябинске, все ли повреждения были зафиксированы. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы добиться справедливости», — добавил Алексей Михальчик.

Но сегодня, 2 октября, телеграм-канал «Baza» сообщил, что история с телом Максима Тесака Марцинкевича еще не закончена. На этот раз кто-то вскрыл ему череп.

«В морге Челябинска никто череп Марцинкевича не вскрывал — родные Максима осматривали тело там и повреждений на черепе не заметили. Следовательно, это сделали в Москве», — сообщила «Baza».

Похороны должны были состояться в ближайшее время. Шов на черепе увидел именно похоронщик, который и сообщил об этом близким Марцинкевича. Похоронить Тесака решили на Хованском кладбище.