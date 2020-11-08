Взрыв газа, мошеннические схемы и смерть на КТ: чем жила Челябинская область на этой неделе

Сайт «Первый областной» представляет традиционный дайджест.

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Очередная неделя подходит к концу, и сайт «Первый областной» представляет традиционный воскресный дайджест. Устраиваемся поудобнее и читаем самые популярные новости недели.

4 ноября в одном из частных домов в Челябинске взорвался бытовой газ. В результате погибла женщина и двое её детей. Возбуждено уголовное дело, выясняются точные причины происшествия.

Новую инфекционную больницу, построенную под Челябинском, возглавит главный врач Областной клинической больницы № 3 Михаил Вербитский. На данный момент штат врачей полностью набран, с 12 ноября больница планирует принять первых пациентов.

Мошенники придумали новый способ красть деньги с банковских карт россиян. В этот раз они замахнулись на правительство Российской Федерации. Как теперь выманивают деньги и чем привлекают людей, читайте здесь.

В четверг, 5 ноября, в Областной клинической больнице № 2 пациент скончался во время проведения процедуры КТ. В ситуации разбираются эксперты.

После того, как каникулы у южноуральских школьников закончатся, они вернутся за парты. По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, оснований переводить детей на дистанционку нет.