После окончания двухнедельных каникул школьники Челябинской области вернутся за парты

Первый вице-губернатор Ирина Гехт заверила, что переводить учеников на дистант не планируют.

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Челябинская область не будет следовать примеру Свердловской области и переводить детей на дистант. После окончания каникул школьники вновь вернутся за парты для продолжения обучения в очном формате. Такое заявление сегодня, 6 ноября, на брифинге по распространению коронавируса на Южном Урале сделала первый замгубернатора Ирина Гехт.



«Решение об ограничительных мероприятиях принимает штаб, который возглавляет губернатор Челябинской области. Какие-то предложения, исходя из эпидситуации, выносит Роспотребнадзор и Минздрав. Пока мы не видим оснований для дополнительных ограничительных мероприятий, соответственно, сегодня дети находятся на каникулах, после каникул мы выходим в режим очного обучения, как и предполагали»,— рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Напомним, ранее в Челябинской области осенние каникулы для детей были продлены с 7 до 14 дней. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. По заявлению властей, мера поможет разорвать цепочки передачи коронавируса и даст детям и учителям больше времени на отдых. Добавим, сейчас для школьников запущена платформа «Детидома», на которой они могут заниматься различными активностями.