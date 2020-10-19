В убийстве инструктора по дайвингу обвиняется охранник базы отдыха в Челябинской области

Тело погибшего обнаружили в озере Увильды.

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В Челябинской области охранник базы отдыха обвиняется в убийстве. Жертвой стал инструктор по дайвингу, который проживал на территории места отдыха.

По версии следствия, ночью 11 октября в Карабаше инструктор вместе с охранником выпивали. Между мужчинами произошел конфликт, и сотрудник базы нанес гостю ножевые ранения. Решив избавиться от тела погибшего, злоумышленник сбросил его в озеро Увильды.

«Позднее обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов в населенном пункте Аргаяшского района. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.