В челябинской областной больнице №2 пациент скончался во время КТ

Эксперты проводят необходимые проверки.

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Сегодня в челябинских СМИ появилась информация о том, что накануне мужчина умер прямо во время процедуры КТ. Сайт «Первый областной» попытался выяснить детали происшествия.

Как сообщают различные издания, инцидент произошёл в областной клинической больнице № 2, расположенной на улице Гагарина, 18, 5 ноября около 10 часов утра. По словам очевидцев, дети привели в больницу мужчину, на вид которому было около 60 лет, в ослабленном состоянии. И уже через несколько минут после начала процедуры сердце мужчины остановилось.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили факт произошедшего.

«4 ноября пациент был осмотрен врачами ОКБ №2, определена схема его лечения. 5 ноября утром он проходил КТ, где наступила внезапная смерть. На данный момент специалистам необходимо будет разобраться в произошедшем, окончательный диагноз будет определён после патоморфологического исследования»,— прокомментировали в ведомстве.

Отметим, по сообщениям очевидцев, сын умершего рассказал, что у мужчины были проблемы с сердцем, но они долго не могли добиться госпитализации.