Вернулся из-за границы — сдай тест: Роспотребнадзор предъявил новые требования к путешественникам

Постановление подписал главный санитарный врач России.

Послушать 00:00

Начиная с четверга, 24 сентября, для россиян, которые прилетели из-за границы действуют новые правила изоляции. Теперь они должны сохранять её до тех пор, пока не будут готовы тесты на коронавирус. Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача страны, которое было опубликовано накануне, 23 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.



«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)»,— говорится в документе.

Новые требования будут работать и в Челябинской области. Как пояснила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, алгоритм для прилетающих будет похож на тот, который действовал ранее.

«Им вручаются постановления Роспотребнадзора, они должны будут самостоятельно сдать анализ и после этого выйти на работу и учёбу. Примерно такой же алгоритм, который был по прилёту из-за границы ранее. С нашей стороны это возможность сдать анализы, но я думаю, что это будут частные истории, потому что наши лаборатории загружены больными людьми по большей части. Соответственно потом, в течение 3-х дней по готовности анализа будет приниматься и дальнейшее решение, либо по продолжению самоизоляции, либо по выходу из неё»,— пояснила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Ранее, 31 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова постановлением обязала жителей России, прилетающих из-за рубежа заполнить анкету на сайте «Госуслуг», пишут «Известия». Её рекомендуется пройти при покупке билета и не позднее регистрации на рейс. Результаты теста на коронавирус необходимо разместить на портале «Госуслуг» в течение 3-х дней с момента прибытия.