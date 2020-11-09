Челябинец «подарил» мошенникам почти полмиллиона рублей

Злоумышленники действовали по одной из распространенных схем.

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В Челябинске пожилой мужчина лишился почти полумиллиона рублей, доверившись мошенникам. Злоумышленники действовали по одной из самых распространенных схем: представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что средства на счету пожилого мужчины находятся под угрозой. Для того чтобы сохранить деньги, 64-летнему мужчине нужно было снять их и перевести в другую кредитную организацию. Сняв 450 тысяч рублей, тот пошел к банкомату и совершил 30 переводов по 15 тысяч рублей на указанный счет.

На следующий день мошенники вновь позвонили мужчине, сообщив, что на его имя пытаются оформить кредит. Для того чтобы пресечь это, мужчине выдали инструкции, по которым он должен был сам прийти в офис и оформить кредит на себя. Потерпевший следовал инструкциям и пришел в банк, где сотрудники объяснили ему, что с ним связываются злоумышленники.

«По данному факту следствием ОП Ленинский УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщили сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

Южноуральцам напоминают, что сотрудники банка во время телефонных звонков не будут просить снять/внести средства на ваши счета, а также не будут запрашивать данные банковских карт и коды из смс-сообщений. В случае, если с вами связывается сотрудник службы безопасности и говорит, что ваши средства могут быть украдены, необходимо прервать звонок и перезвонить на горячую линию банка. Реальные сотрудники смогут проконсультировать о состоянии ваших счетов.