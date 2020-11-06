Новую инфекционную больницу в Челябинске возглавит главврач ОКБ № 3 Михаил Вербитский. Он станет ее руководителем , поскольку новый центр прикреплён к медицинскому учреждению. Заместителем в «инфекционке» станет Елена Лебедева, которая долгое время руководила инфекционным отделением в горбольнице № 8. Об этом на брифинге по распространению коронавируса рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
«На сегодняшний день набран штат врачей-инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов. Полностью укомплектованы средние медицинские работники, младший и прочий медицинский персонал. Поскольку центр находится в структуре ОКБ № 3, главным врачом будет Михаил Вербитский, а его заместителем — Елена Лебедева, которая много лет руководила отделением инфекционного корпуса ГКБ № 8 Челябинска, имеет стаж, опыт работы. Они самыми первыми начали приём пациентов с коронавирусом, опыта и знаний, как организовать работу и возглавить коллектив у неё достаточно. Более того, ГКБ № 8 много лет является межрайонным отделением по оказанию медпомощи самым тяжёлым пациентам с инфекционной патологией»,— отметила Виктория Сахарова.
Также замглавы Минздрава подчеркнула, что врачей в больницу будет возить спецтрнаспорт. Он уже закуплен за ОКБ № 3.
«Централизованная доставка будет осуществлена. Для этого на базу ОКБ № 3 закуплен транспорт, который будет доставлять персонал до новой больницы в соответствии с графиком работы», — добавила Виктория Сахарова.
Напомним, первый пациенты должны поступить в новую инфекционную больницу 12 ноября. Строительство объекта началось в августе этого года. Центр возвели за два месяца.