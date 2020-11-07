Эксперт рассказала о новом способе кражи денег с банковских карт

«Уловка» уже распространилась в социальных сетях.

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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт. Причём ловушки расставляют не только для жителей России, но и стран СНГ. Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала изданию «РИА Новости» о том, с помощью чего стали выманивать деньги.

В этот раз мошенники замахнулись на правительство России. Они смонтировали ролик, начинающийся с кадров из выпуска новостей и включающий в себя выступления министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, главы Минцифры РФ Максута Шадаева и главы федерального ФНС Даниила Егорова, которые сообщают, что россиянам и жителям стран СНГ положены выплаты от государства или дополнительные выплаты на детей. Затем следует подробная инструкция о том, как эти деньги можно получить.

«Ролик распространили в социальных сетях. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придёт на карту в течение десяти минут. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты. После этого вы лишитесь денег на своей карте»,— сообщила Наталья Шумакова.

Но ролик распространяют не только в социальных сетях: видео со ссылкой могут прислать и на электронную почту, и в мессенджерах, и в СМС, причём иногда с именных номеров. Но даже в таких случаях не следует переходить по присланной ссылке. Кроме того, Наталья Шумакова советует внимательно читать тексты сообщений, которые поступают от госорганов, и всегда игнорировать сообщения, содержащие просьбу перезвонить.