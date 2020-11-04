Женщина и двое детей погибли на пожаре в частном доме

Инцидент произошёл на улице Даурская в Челябинске.

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Женщина и двое детей погибли на пожаре в частном доме в Металлургическом районе Челябинска. Инцидент произошёл сегодня, 4 ноября, на улице Даурская.



Информация о возгорании в частном доме поступило в пожарно-спасательные подразделения в 14:07 по местному времени. Уже в 14:26 были обнаружены тела двух погибших, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по региону. В ведомстве отметили, что на момент прибытия сотрудников 4-й пожарно-спасательной части внутри дома происходило открытое горение.

«Подробности произошедшего и причина пожара выясняются, но уже известно, что еще до прибытия сотрудников МЧС с места пожара в одну из больниц города поступил мальчик 2013 года рождения. По последним данным он скончался. Более того, в ходе тушения были обнаружены погибшие — женщина и девочка 2007 года рождения. Данная информация будет уточняться», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар был локализован в 14:45. Сейчас там работают специалисты служб пожаротушения и психолог МЧС. Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего на место направлена испытательная пожарная лаборатория.