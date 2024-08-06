В Нязепетровске построят новый источник питьевой воды

По итогам осмотра объектов губернатор Алексей Текслер озвучил ряд решений

Сегодня, 6 августа, губернатор Челябинской области работал в Нязепетровске. Он осмотрел важные для города и региона объекты, встретился с жителями, а по итогам поездки озвучил принятые решения. Так, в городе появится новый водозабор, а производитель башенных кранов займется новым учебным лабораторным комплексом для подготовки кадров.



Глава региона сегодня осмотрел трамплин для лыжного двоеборья, площадку строительства хирургического корпуса районной больницы, предприятие по производству башенных кранов, реконструкцию музейно-выставочного комплекса, благоустройство набережной «Родной берег», строительство моста через реку Уфу. Он также дал старт работе физкультурно-спортивного комплекса, встретился с ветеранами и почетными жителями и признался в любви к Нязепетровску.

Губернатор проверил, как выполняются поручения на объектах в Нязепетровске. Жители во время встречи с главой региона сообщили о проблеме с питьевой водой. Алексей Текслер сообщил, что проблему решат в следующем году — в городе реализуется проект строительства нового водозабора, станции водоподготовки и водовода.

На встрече жители обратили внимание на плохое состояние участка дороги между Верхним Уфалеем и Нязепетровском. Работы по его ремонту стартовали уже в этом году, а в следующем их полностью завершат.

Кроме того, дано поручение заасфальтировать дорогу, которая связывает Нязепетровск и город Арти в Свердловской области.

По словам главы региона, совместно с Литейно-механическим заводом будет создан новый учебный комплекс. Таким образом, производитель башенных кранов оснастит центр оборудованием для учебного процесса и подготовки специалистов. Регион подготовит базу, сделает ремонт в помещении.

«Кадры — самое главное сейчас. Поэтому образование, здравоохранение, транспортная коммуникация — главные приоритеты. А вместе с улучшением транспортной доступности к Нязепетровску будет серьезное внимание не только туристов, но и инвесторов», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона также озвучил, что в микрорайоне Железнодорожный построят новый стадион, а также в городе решено возвести полноценный бассейн.