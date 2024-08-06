Алексей Текслер осмотрел производство башенных кранов в Нязепетровске

Ему рассказали о работе предприятия

Сегодня, 6 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Нязепетровск посетил градообразующее предприятие — ООО «Литейно-механический завод». Оно является крупнейшим производителем башенных кранов в России под брендом GIRAFFE.



Губернатор осмотрел предприятие. После чего ему сообщили, что перед серийным выпуском образцы отправляют на испытания. И только после положительного заключения выдается разрешение на производство. Представитель компании также рассказал о программах по улучшению условий труда.

Отметим, Нязепетровский завод начал свою историю в 1747 году, когда на берегу реки Нязя купец Петр Осокин основал железоделательный завод. Впоследствии он стал Нязепетровским металлургическим заводом. В 2009 году началась новая веха в истории предприятия. Там стали выпускать быстромонтируемые краны с участием немецких партнеров.

Завод — единственный в России — стал производить мачтовые деррик-краны. В целом продукцию поставляют в Крым, на полуостров Ямал на завод по производству сжиженного природного газа, для строительства Курской АЭС-2. Предприятие также выпускает мостовые краны.