Алексей Текслер признался в любви к Нязепетровску и назвал его «первой Швейцарией»

В ходе визита на север Челябинской области губернатор встретился с почетными гражданами и ветеранами города

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Развитие Нязепетровска, его туристической составляющей, строительство дорог, социальных объектов и многое другое обсудил губернатор Алексей Текслер с ветеранами и почетными гражданами города в ходе визита на север Челябинской области.

Но прежде чем начать разговор, губернатор признался в любви к Нязепетровску:

«Очень красивый город. Я каждый раз приезжаю и понимаю, что тяжело найти более красивое место, я вам честно скажу».

Алексей Текслер добавил, что в последние годы город стал наконец получать внимание и инвестиции, которых не было очень долго, а это, в свою очередь, поможет раскрыть имеющийся туристический потенциал.

«Самое главное для развития — это образование и здравоохранение. И мы строим больницу, построили ФОК, развиваем производство, планируем обновление филиала ЮУрГУ. Думаю, что с дорогами сейчас наладим ситуацию — будут приезжать туристы».

В разговоре с губернатором ветераны подняли также важную экологическую тему: местные старожилы переживают за то, что у них «заржавели» леса. Кто виноват — известно, это уссурийский полиграф. Что делать — рассказал по просьбе губернатора и. о. главы ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин:

«Проведена предварительная работа, обследовали поврежденные участки, до конца года запланированы санитарные рубки — вырубке подлежит около 5 тысяч кубометров поврежденной древесины вокруг города, уберем основные очаги, а на следующий год будем наращивать объем насаждений».

Сейчас проходят встречи с арендаторами для организации совместной работы, добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вредитель уничтожил пихты в Нижнем Кыштыме.