Музейно-выставочный центр Нязепетровска реконструируют к 1 сентября

Губернатор Алексей Текслер осмотрел ход работ

Сегодня, 6 августа, губернатор Челябинской области с рабочей поездкой находится в Нязепетровске. Следующей точкой осмотра стал музейно-выставочный центр города, в котором с марта идет реконструкция. Глава региона осмотрел объект и внес свои предложения. Работы планируют завершить к 1 сентября, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Для Алексея Текслера провели экскурсию по музею, рассказав и об истории его основания, и о дальнейшей судьбе. Здание было построено в 1827 году для волостного управления. С течением времени его использовали под разные нужды. Например, в 1914 году там разместили заводской забастовочный центр. А в 1978 году там появился историко-географический музей с отделами природы, истории и быта дореволюционного и советского периодов. В 1990-е годы там провели капитальный ремонт. Статус музейно-выставочного центра объект получил в 1996 году.

В феврале этого года с подрядной организацией из Казани ООО «Консорциум строительных компаний», которая занимается восстановлением исторических объектов, заключили договор. Реконструкция музея началась в марте.

Работы включают в себя замену кровли, штукатурки, оконных рам и входной группы. Обновят и все коммуникации: системы отопления, канализации и водопровода и электрические сети. Рядом с музеем появятся кустарники, газоны, вымощенные плиткой дорожки. Сейчас все работы идут в соответствии с графиком.

Дизайн-проектом внутреннего оснащения музея займется Уральский региональный институт музейных проектов.

Губернатор, послушав о том, как продвигаются работы и каким образом будут декорировать здание, предложил свою идею: украсить его мозаикой.

Внешний вид постоянной экспозиции на первом этаже и выставочный зал на втором обновят в соответствии с запросами времени. Речь идет о цветовом решении, освещенности с помощью мультимедийной техники.