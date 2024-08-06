В Челябинской области на уникальном лыжном трамплине тренируются зимой и летом

Обновленный трамплин представили губернатору

Сегодня, 6 августа, губернатор Челябинской области с рабочей поездкой прибыл в Нязепетровский район. Как передает наш корреспондент, одной из точек, которую проинспектировал Алексей Текслер, стал уникальный для региона спортивный объект — трамплин для лыжного двоеборья.





Тридцатиметровый трамплин К-30 был построен в Нязепетровске более 10 лет назад. Раньше тренироваться можно было только зимой, так как не было специального покрытия. Летом 2022 года по поручению губернатора трамплин отправили на реконструкцию: оборудовать искусственным покрытием, чтобы спортсмены могли пользоваться круглогодично, заменить лестничные проходы с деревянных на металлические, установить перила, калитки и освещение.





Сейчас трамплином пользуются воспитанники спортивной школы Нязепетровска, 30 человек. На нем отрабатывают трюки спортсмены отделения лыжного двоеборья и отделения прыжков на лыжах с трамплина. А спортсмены из старшей группы сейчас соревнуются на кубке России.





В планах спортивной школы — строительство 10-метрового трамплина, на котором также можно будет тренироваться круглогодично.



