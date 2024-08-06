Алексей Текслер осмотрел благоустройство набережной «Родной берег» в Нязепетровске

Благоустройство осуществлялось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В рамках рабочего визита в Нязепетровск Алексей Текслер осмотрел благоустроенную территорию набережной «Родной берег». Этот проект стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Идеи жителей воплотили в дизайн-проекте, который по итогам рассмотрения федеральной комиссией был признан одним из победителей федерального конкурса.

На реализацию проекта «Родной берег» из федерального бюджета город получил 50 миллионов рублей. Здесь обустроена пешеходная зона с деревянным и плиточным покрытием, красивой подсветкой. Вдоль прогулочной зоны установлены лавочки разнообразных форм, деревянные навесы, урны для раздельного сбора мусора. Для детского отдыха организованы горки, деревянный комплекс с подвесным мостиком и скалолазной доской, большие качели. Фотозоны размещены на мосту молодоженов и большом рыбацком мостике. Склон берега покрыли газоном, к посаженным ранее соснам добавили кусты барбариса. Над берегом теперь возвышается смотровая башня. Открытый спуск к воде по берегу выложен белым мрамором.