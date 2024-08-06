Новая районная больница откроется в Нязепетровске в 2025 году

Строительство нового больничного корпуса ЦРБ осуществляется по поручению губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня с рабочей поездкой находится в Нязепетровске. В рамках визита он осмотрел площадку строительства хирургического корпуса.



Строительство началось в январе текущего года. Возведение нового корпуса ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В здании будут размещены сразу несколько отделений — хирургическое, акушерское и реанимация. В готовый стационар завезут новое современное оборудование.

Возведение корпуса ведется согласно графику.

«Вы у нас надежный подрядчик. Все проекты, за которые вы брались на территории региона, всегда выполняете вовремя и в срок»,— прокомментировал губернатор.

Отметим, за период 2020—2024 годов в целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи для ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск» были приобретены и введены в эксплуатацию 108 единиц медицинского оборудования, закуплено пять автомобилей скорой медицинской помощи класса В и девять легковых автомобилей. Проведен ремонт зданий терапевтического, инфекционного, клинико-диагностического отделений, детского отделения, помещений пищеблока, помещений отделения приемного покоя в главном корпусе, поликлиники, отделения СМП и гаражей.