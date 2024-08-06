Новый мост через реку Уфу в Нязепетровске сдадут в октябре 2025 года

Рабочие приступили к строительству новой переправы

В Нязепетровске работы на важном для города объекте — мосту через реку Уфу — вышли на заключительную стадию. Подрядчик сейчас занимается непосредственно строительством новой переправы. Ранее пришлось сносить старую конструкцию и строить временную, чтобы не парализовать движение. Ход работ осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Реконструкцией моста занялись согласно решению губернатора Алексея Текслера. В 2019 году он дал указание о его ремонте. Чтобы не оставить жителей без сообщения между берегами, работы разделили на три этапа. Сначала построили временную переправу, потом снесли старую. Сейчас подрядчик приступил к строительству нового моста.

Этим летом работы осложнились обильными дождями, которые накануне обрушились на Челябинскую область. Алексею Текслеру доложили, что площадка была подтоплена. Сейчас восстанавливают дороги для проезда техники.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев доложил, что подрядчик, который занимается мостом, делал крупные объекты в регионе.

«Работы идут немножко с опережением. Срок сейчас обозначили — октябрь следующего года. Будем стараться его сдвинуть, чтобы подрядчик смог раньше срока его сделать», — сказал Нечаев.

Длина сооружения составит 153 метра. Проект предполагает две полосы шириной по 3,5 метра каждая для автомобилей, полосы безопасности, пешеходный переход, железнодорожный переезд.